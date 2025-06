Monterrey, Nuevo León.- A 365 días del arranque del Mundial de FIFA 2026, el Gobernador de Nuevo León Samuel García Sepúlveda, acompañado de la titular de Amar a Nuevo, Mariana Rodguez, encendió el reloj Ponte Nuevo León para iniciar la cuenta regresiva de esta justa mundialista.

Antes de presionar el botón e iniciar la cuenta regresiva junto a Grupo Frontera, el Mandatario estatal dijo estar contento de iniciar este conteo y señaló que Parque Fundidora será la casa del Fan Fest y aseguró que tendrá el récord de mayor asistencia.

"Muy contentos, estamos por empezar la cuenta regresiva. En un año Nuevo León recibe la Copa del Mundo, en un año Parque Fundidora va a ser sede del Fan Fest, 40 días de fiesta, vamos a invitar al Grupo Frontera en un año, vamos a hacer el récord de mayor asistencia en un Fan Fest. Así que, ¿estamos listos? Nuevo León, ponte nuevo", dijo el Gobernador.

Luego de encender el reloj, Grupo Frontera inició su presentación al ritmo de su canción "Jugando a que no pasa nada" calentando motores para el Mundial de FIFA 2026. Posteriormente cantó éxitos como "Di que Sí", "De Lunes a Lunes", "No se va", "Me Jalo", entre otros temas con los que puso a los asistentes a vivir el inicio de esta gran fiesta futbolera.

En la velada musical asistieron más de 70 mil personas.

Durante el evento que marca la cuenta regresiva para el Mundial FIFA 2026, los asistentes también disfrutaron de la presentación de Toy Selectah.

LL