Nuevo Laredo.— En un hecho que ratifica la eficiencia administrativa y el manejo responsable de los recursos públicos, el gobierno municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, ha alcanzado el nivel más alto en solidez financiera.

La agencia internacional Moody’s Local México anunció el incremento de la calificación crediticia del municipio a AAA.mx, el rango más elevado en la escala nacional.

Este reconocimiento, oficializado el 9 de diciembre, eleva a Nuevo Laredo desde el nivel anterior de AA+.mx, manteniendo una perspectiva estable.

El reporte de la calificadora destaca que este logro es resultado directo de una gestión que ha sabido combinar altos superávits operativos con una fuerte posición de liquidez y un nivel de endeudamiento sumamente bajo.

La administración de Carmen Lilia Canturosas ha logrado lo que pocos gobiernos: hacer más con menos burocracia. De acuerdo con Moody’s, al cierre de septiembre de 2025, mientras los ingresos totales del municipio crecieron 3.5%, el gasto operativo se redujo en 6.0%.

Esta política de austeridad permitió simultáneamente incrementar en 19.8% el gasto de capital, destinando recursos históricos directamente a proyectos y obras en beneficio de la ciudad.

La alcaldesa señaló que este indicador no es sólo un dato técnico, sino el reflejo de un gobierno transparente que rinde cuentas claras.

“Esta fortaleza financiera es una garantía de confianza para la ciudadanía y para quienes ven en nuestra ciudad un espacio seguro para invertir y crecer. Demostramos con hechos que cuando se gobierna con honestidad y eficiencia, los recursos alcanzan para transformar la realidad de las familias neolaredenses sin comprometer el futuro del municipio”, afirmó.

Reconocimiento de Fitch Ratings

Este nuevo aval de Moody's viene a consolidar un año histórico para las finanzas de Nuevo Laredo, ya que se suma a la realizada en agosto por Fitch Ratings, agencia que también ratificó la máxima calificación crediticia AAA a nivel nacional e internacional para el municipio, entregando el reconocimiento directamente a la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas.

Con ambas agencias otorgando la máxima categoría, Nuevo Laredo se posiciona como el primer municipio de México en tener una calificación AAA y calificación internacional de A+.

Por esa eficiencia administrativa gubernamental, Nuevo Laredo entra a un grupo selecto y reducido de las ciudades con la mejor calificación crediticia a nivel nacional, situándose a la par de San Pedro Garza García, Nuevo León, Querétaro y equiparándose al nivel de solvencia del gobierno federal.

Durante 2024 y 2025, el gobierno municipal ha demostrado un manejo responsable y eficiente de sus finanzas públicas. Moody’s proyecta que esta tendencia continuará, sustentada en una economía sólida y diversificada vinculada al comercio internacional.

Resalta y reconoce que el nivel de deuda neta de Nuevo Laredo es “muy bajo”, promediando apenas 6.0% de los ingresos operativos.

Así, el gobierno de Nuevo Laredo reafirma su liderazgo como una de las ciudades fronterizas más dinámicas, estratégicas y confiables para la inversión en todo el país.

Además, la alcaldesa se comprometió a que, al finalizar su administración, Nuevo Laredo liquidará en su totalidad la deuda pública heredada por anteriores administraciones —320 millones de pesos.