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Con la premisa de trabajar por los niños y niñas, la senadora Raquel Bonilla Herrera asumió la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz, el sistema educativo estatal que atiende a casi dos millones de estudiantes y cuenta con una matrícula de 136 mil docentes.
“Muy honrada de poder continuar caminando por los niños y niñas veracruzanos, nos sumamos con mucho amor y mucha responsabilidad para poder seguir construyendo y transformando a Veracruz”, expresó la nueva funcionaria estatal.
La nueva titular agradeció la confianza depositada en ella y asumió el compromiso de dar continuidad al trabajo institucional de la dependencia, privilegiando el diálogo con el magisterio y las acciones encaminadas a garantizar el derecho a la educación de las y los veracruzanos.
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Bonilla Herrera cuenta con una licenciatura en derecho y diversos diplomados en gestión y política pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; en estrategia, gestión y administración municipal por la Universidad Anahuac; y en derecho electoral comparado de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En su carrera partidista cuenta haber sido enlace distrital de Morena, diputada federal (2018-2024) y senadora por Veracruz, cargo que desempeñó hasta ser designada como secretaria de Educación de Veracruz.
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Fue la gobernadora Rocío Nahle García quien informó que Bonilla Herrera asumirá la conducción de la dependencia, la cual tiene como prioridad la educación como uno de los ejes estratégicos de su administración por su impacto en la formación de las nuevas generaciones, el fortalecimiento del tejido social y el desarrollo.
Nahle explicó que invitó a Raquel Bonilla Herrera a encabezar la Secretaría de Educación de Veracruz como parte del trabajo en unidad, responsabilidad y el proyecto de nación que están comprometidos a llevar a cabo desde Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheimbaum.
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