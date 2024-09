Ciudad Victoria.- “No soy machista”, aseguró el diputado local Marte Alejandro Ruiz Nava (Morena), luego de que se viralizara un video en el cual citó como ejemplo, que si la mujer no le hace lonche al hombre o si no quiere tener relaciones, también se puede considerar como una micro situación de violencia.

Su declaración que generó mucha polémica en las redes sociales fue la siguiente: “En la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, también se puede decir que es una micro situación de violencia. Si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiere tener una relación sexual, también es una microviolencia”.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Ruiz Nava amplió su postura respecto al tema de la igualdad, “no soy machista. No busco dañar a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ni denigrarlas. Yo estoy haciendo un comparativo de la situación de violencia que se vive contra muchos hombres y que se puede utilizar este tipo de expresiones para dañarlos psicológicamente y afectivamente”.

Sobre el mismo tema, afirmó que, “un hombre, y todos lo sabemos, que su fortaleza es cuando lo aman, cuando lo quieren, cuando lo tratan bien, cuando son mujeres que comparten espacio en la intimidad y en los alimentos, pero cuando buscan dañar a un hombre de esa manera, no compartiendo los alimentos, no compartiendo una noche de amor, no una cuestión sexual meramente, entonces lo dañan psicológicamente y emocionalmente”.

También lee Diputado de Tamaulipas asegura que si la mujer no quiere tener relaciones con su pareja, “es una micro situación de violencia”

El legislador reiteró que los hombres también merecen ser defendidos.

“Entonces, esta situación pareciera que lo estoy diciendo de forma machista pero no, simplemente estoy haciendo un comparativo que la situación de violencia para los hombres es diferente y existe, entonces de esta manera tal vez a muchos no nos puedan agredir físicamente, a otros sí, a otros los puedan agredir sexualmente en el sentido de que no compartan con él una noche o lo denigran, entonces a eso me refiero, no me refiero a que tenga que ser obligatorio para el hombre o para la mujer pero en el deber conyugal debe existir una relación de amor, de fraternidad, de compañerismo. Entonces, si el defender a los hombres quiere decir que soy machista, díganme machista, pero yo defenderé a los hombres porque también merecen ser defendidos”.

-¿En qué consiste su lucha por la igualdad?

“En el artículo 4 constitucional establece que el hombre y la mujer ante la Ley son iguales, pero hoy estamos viendo una serie de situaciones que el hombre no tiene la misma igualdad que la mujer”, respondió el diputado morenista.

También lee Tormenta tropical Francine podría convertirse en huracán frente a las costas de Tamaulipas

Marte Alejandro Ruiz citó una serie de situaciones en las que afirmó que los hombres no tienen los mismos beneficios que las mujeres.

“Yo quisiera que las personas nos hicieran una explicación en el sentido de ¿cuántos derechos en cuestión de salud tiene el hombre? ¿Cuántas campañas médicas tiene el hombre comparadas con las de la mujer? ¿Cuántos beneficios tiene en la cuestión social comparadas con las de la mujer?

Hoy se habla de 60 a 64 años van a tener un beneficio económico ¿y porque los hombres no, si somos iguales ante la Ley? ¿Por qué existe un Instituto de la Mujer y no un Instituto del Hombre? Si el hombre es el culpable, si el hombre es el que violenta, porque en automático somos los violentos, ¿Dónde están las instituciones que nos puedan proporcionar ayuda psicológica, mental, psicosocial para poder cambiar el comportamiento del hombre?”.

E insistió que, si bien es cierto que la mujer ha obtenido muchos derechos, el hombre también necesita tener esos mismos derechos en igualdad.

Aseguró que su lucha la ha llevado también al Congreso del Estado, en donde “como diputado yo busqué legislar, interpuse una iniciativa de Denuncias Falsas, interpuse la denuncia de Ley de Paternidad, interpuse la iniciativa de la Inteligencia Artificial que no se utilice para dañar a las personas, espero que los próximos compañeros diputados puedan legislar a favor de igualdad real, no en el discurso, una igualdad real. Si alguien recibe un peso el otro también lo recibe, si alguien recibe un beneficio de salud el otro también lo recibe, que sea parejo”.

LL