Mujeres del PRI 'enfermas y transtornadas': alcalde

Nos platican que a Adrián Esper Cárdenas (independiente), alcalde de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, no le pareció que desde la oposición criticaran su gestión y falta de organización en las festividades de Xantolo (Día de Muertos en la Huasteca), al grado de engancharse en comentarios de redes donde lo cuestionaban y de los que salió a defenderse con expresiones misóginas. El edil, nos comentan, se refirió a las mujeres priistas como “enfermas y trastornadas”, luego de que una usuaria de Facebook señalara la falta de organización en las celebraciones. Tras ello, nos aseguran, a don Adrián le cayó encima una avalancha de señalamientos, ante lo cual sólo salió a decir que retaba a un debate a quienes lo cuestionaban, importándole poco que Derechos Humanos e incluso el PRI y el PAN en la entidad condenaran sus comentarios, pidiendo una disculpa pública, y que se capacite en materia de género. Mucho macho, poca acción, nos dicen.

‘Es superpersignada’, califica senador

Hablando de misoginia, nos comentan que el senador por Nuevo León, Samuel García (MC), tuvo que ofrecer disculpas, después de declarar en un evento del ITAM, en la Ciudad de México, que en el Congreso de NL la diputada Tabita Ortiz (MC) “se me salió del corral, porque es superpersignada”, y votó a favor de la objeción de conciencia, para que los médicos puedan negarse a practicar un aborto. Pero la discusión no ha parado, nos mencionan, ya que don Samuel ha hecho evidentes sus aspiraciones de ser gobernador, por lo cual sus mismas palabras le han repercutido, al generar que lo comparen con el mandatario Jaime Rodríguez Calderón, a quien tanto critica, pero con el que comparte eso de hacer comentarios machistas. ¡Auch!

...Y en Hidalgo ¿van con discursos convenientes?

Desde Hidalgo, nos cuentan que muy mal se vio la dirigente de la organización Mujeres Transformando México, Selene Olvera, al aprovechar el foro de la Marcha del Dolor para dar un discurso de “apoyo” a las víctimas de feminicidios y violencia de género, que en realidad fue una promoción para su organización, simpatizante con Morena. Según nos explican, estudiantes que se manifestaron, en su dolor por el reciente asesinato de la joven Lorena Tinoco, abrieron el micrófono en la marcha para exigir justicia, lo que fue aprovechado por Olvera, quien tomó la palabra y luego de confesarse dolida, dijo ser dirigente de una organización con presencia en 14 estados, por lo que de inmediato surgió la pregunta: ¿dio un grito de guerra o uno de promoción?

El panista que AMLO sí quiere

Quien se ganó una estrellita en la frente, nos narran, fue el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal (PAN), luego de que durante la reciente visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su tierra, y en medio de un evento oficial, fuera calificado como un mandatario “extraordinario”. Fue el mismo López Obrador, nos cuentan, quien ante los pueblos mayas en Tekax pronunció la tan llamativa afirmación: “Les quiero decir, es un extraordinario gobernador Mauricio Vila, lo reconozco. No les estoy haciendo la barba, no soy alcahuete, no soy lambiscón”. Ya ni a su superdelegado le echa tantas flores, nos indican.