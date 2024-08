Pacientes de cancerología denunciaron el desabasto de medicamento en el Centro Estatal de Cancerología de Durango, lo que pone en riesgo su salud y los orilla a buscar otras formas para comprar los fármacos que necesitan.

Anavelina Vargas de 55 años, recibe tratamiento por el cáncer de mama, sin embargo, hace una semana acudió al Centro en la capital de Durango para recibir el Fulvestran, un bloqueador hormonal que cuesta 24 mil pesos, y le dijeron que no había. Cada mes, la señora Anavelina viaja 230 kilómetros de Gómez Palacio a la capital del Estado, pero esa vez fue en vano.

“Les dije si había opción de darme otro medicamento, pero no tenían y no saben cuándo va a llegar el lote, y que no lo pueden subrogar ni pedir prestado a otra institución”, comentó Anavelina Vargas.

Mujeres con cáncer acusan que ante la falta de lotes tienen que conseguir dinero para costear los medicamentos. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

La señora tiene nueve años diagnosticada con cáncer y esto le provocó lesiones en la cadera y pelvis. También se le cayeron las muelas.

“Por casi dos años tuve quimioterapia, 19 quimios con efectos secundarios. Me dijeron que en lugar del medicamento me podrían dar más quimio, pero sería retroceder”, contó la paciente.

Sin embargo, Anavelina no es la única enferma de cáncer afectada. Este miércoles un grupo de mujeres pacientes de cáncer se manifestaron en la presidencia municipal de Gómez Palacio para hacer público los problemas de obtener medicamento en el Centro Estatal de Cancerología.

Irma Ramírez relató que tiene dos meses sin que le puedan dar un medicamento a su hija de 38 años que también tiene cáncer de mama. Contó que ha acudido tres veces a la ciudad de Durango sin que les puedan surtir el medicamento. “Hace dos quimios le recetaron el medicamento, pero no hay. Me dijeron que a ver si para el 8 de septiembre ya llegaba”, mencionó.

Mujeres con cáncer denuncian falta de medicamento en Centro Estatal de Cancerología en Durango. Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Socorro Saldívar de 68 años padece cáncer de mama y metástasis en un pulmón desde hace seis años y mencionó que desde hace cuatro meses, el Centro no le da su medicamento. “No sé por qué se han tardado en darme el medicamento; es una pastilla que tengo que tomar por cinco años”, comentó.

Dijo que desde que le dieron la receta en el Centro de Cancerología no pudo surtir la medicina. La señora Socorro añadió que no tiene dinero para costear el medicamento que cuesta más de 5 mil pesos y que tiene que tomar todos los días.

Por su parte la señora Anavelina Vargas tuvo que pedir prestado para poder comprar el medicamento.

Las pacientes aseguraron que no son las únicas afectadas, sino que son muchas las pacientes que requieren su medicamento y que ante la falta de lotes en el Centro, se tienen que ver en la necesidad de conseguir dinero, como Avelina; o esperar como Socorro e Irma.

Asimismo, las pacientes que se manifestaron, pidieron al gobernador Esteban Villegas que les ayude a conseguir el medicamento y les dé seguridad porque todas ellas tienen que viajar de Gómez Palacio a Durango para ser atendidas y recibir los fármacos.









