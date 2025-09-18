Más Información

Aguascalientes, Ags.- Esta tarde una mujer fue presuntamente por su propio hijo en una vivienda del fraccionamiento Guadalupe Peralta.

La víctima fue encontrada sin vida por un nieto de 12 años de edad, que al volver de la escuela observó el cuerpo sobre el piso, a un lado de una lavadora.

El menor llamó a gritos a su tía, que se encontraba en el mismo domicilio, ubicada en la calle Soledad García Mendoza.

El hecho se reportó al Sistema de Emergencias 911 minutos antes de las 3:00 de la tarde de este 18 de septiembre de 2025, por lo que paramédicos se presentaron para atender a la víctima, la encontraron con heridas en el cuello y al revisarla comentaron que había fallecido.

Elementos de Seguridad realizaron un operativo en busca del presunto responsable, de nombre Obed de aproximadamente 25 años de edad.

En el lugar, testigos dijeron que el presunto , hijo de la víctima, se dedicaba a lavar parabrisas en los cruceros y estaba relacionado con el.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y agentes de Investigación Criminal trabajan en el procesamiento de la escena del crimen.

El cuerpo de la víctima, de 51 años de edad, fue trasladado al Servicio Médico Forense.

