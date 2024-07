Cuernavaca, Mor.- La gobernadora electa de Morelos Margarita González Saravia, sostuvo que ningún colaborador de la actual administración quedará al frente de lo que será la Secretaría de Seguridad Pública.

Así respondió al Comisionado de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, quien señaló que tiene a su "gallo" y dejó entrever que propondría al capitán Mario Isaac Vargas Santomé, considerado su mano derecha en la Comisión Estatal de Seguridad.

“Yo tengo mi gallo y ya lo platicaré con la gobernadora electa, es colaborador mío y por supuesto que creo que habría continuidad con él, pero la decisión es de la gobernadora”, dijo Ortiz Guarneros y reconoció que podría ser su segundo a bordo.

Horas después recibió la respuesta de la gobernadora electa:

“Al frente no, al frente nosotros traemos una propuesta ya para la Secretaría de Seguridad Pública, no quiere decir que no tomemos en cuenta a perfiles valiosos que existan en cada una de las secretarías, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra propia dirección en cada una de ellas”, sostuvo.

Horas antes Ortiz Guarneros dijo que presentará su propuesta a la gobernadora electa porque debe haber continuidad en materia de seguridad, y consideró que sería un gran retraso que sea alguien nuevo quien tome protesta al frente de la CES, “porque la curva de aprendizaje a veces es de año y medio”, subrayó.

Sin embargo, González Saravia, rechazó que algún funcionario de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) asuma esta responsabilidad en la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

jf/cr