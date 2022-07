México está llegando a un punto insostenible por la violencia: Episcopado Mexicano

Monterrey.- “Hermanas y hermanos hoy es día de oración como tienen que ser todos los días; pero hoy queremos pedir por nuestra país que está llegando a un punto insostenible. Las cosas deben cambiar, los ciudadanos debemos cambiar, y también pedimos con respeto siempre a que quien está cuidando de nosotros, sepa contener la violencia y contener a aquellos que abusan del poder fáctico que tienen”, expuso el arzobispo de esta ciudad y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López.

Desde la Catedral de Monterrey, en su sermón para pedir en oración por la justicia y la reconciliación para la paz, dentro de una jornada nacional convocada por la Iglesia Católica de México y la orden de la Compañía de Jesús, Cabrera López puntualizó que a nuestros gobernantes les toca contener la violencia y a nosotros como sociedad nos toca hacer un ambiente favorable a la paz y a la serenidad.

Expuso que Cristo expresó en un solo Mandamiento de la Ley de Dios: Ama a tu prójimo como a ti mismo, un mandato siempre vigente que nos pide no matar, no robar, no mentir y por eso, independientemente de cómo actuemos socialmente, debemos seguir la palabra de Dios no norma para nuestra vida.

“Me atrevo a decir que aunque en la sociedad se permitiera robar, como ya lo permiten, o pudieran dar permiso de matar o de mentir, ustedes y yo, no lo podemos hacer aunque la ley civil lo permita (pues) la Ley de Dios no lo permite, porque Dios cuida de todos sus hijos e hijas y para eso nos dio la ley, para protegernos para que nadie quede a la deriva para que nadie quede bajo el capricho humano, y que nadie quede bajo la dictadura de los criminales”, señaló.

Por eso, reiteró, “el Señor es protector de nosotros y nos da esa encomienda, no robes, no mates, no mientas, porque el que hace eso destruye el tejido social y daña a muchas personas”.

Agregó en su mensaje: “Cuánto sufrimiento tienen muchas familias de nuestro país a causa de la violencia, tienen que escapar, tienen que huir; muchos otros han perdido y no saben dónde está su familia, y también muchos otros han perdido la vida”.

Cabrera López comentó, “solamente hemos puesto delante de ustedes las fotografías de dos, entre muchas víctimas de la violencia: los padres jesuitas que recientemente fueron asesinados, para tomar conciencia de que Cristo, el hijo de Dios, nos pide ser buenos samaritanos, es decir, nos pide cuidarnos y cuidar a nuestro hermano, y es así como también la oración nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos porque ante la violencia y el sufrimiento ajeno hay dos posibilidades: o eres indiferente, pasas de largo, no te metes en el problema mientras no te toque, o asumes conscientemente la responsabilidad que cada uno tiene”.

Al respecto, señaló, “a nuestros gobernantes les toca contener la violencia, a nosotros nos toca hacer un ambiente favorable a la paz y a la serenidad”.

El presidente de la CEM llamó a cuidar nuestras redes sociales, “que tanto daño pueden hacer”, cuando deben favorecer el afecto social, el afecto comunitario, “pero muchas veces se convierten en un instrumento de odio y de rencor”.

Agregó que quien entra a las redes sociales tiene sólo dos alternativas, o es un lover o un hater, es decir o ama o también odia, y “no podemos vivir de ese modo”.

Monseñor Cabrera López expuso, y lo mismo pasa en nuestras familias “si en el hogar se respira violencia en la calle hay violencia, si en el hogar se respira odio, llega a la escuela, llega al lugar de trabajo y llega también a las iglesias”.

En la culminación de su mensaje, el arzobispo de Monterrey señaló: “hermanas y hermanos, hoy es día de oración como tienen que ser todos los días, pero hoy queremos pedir por nuestra país que está llegando a un punto insostenible, las cosas deben cambiar, los ciudadanos debemos cambiar, y también pedimos con respeto siempre a que quien está cuidando de nosotros, que sepa contener la violencia y contener a aquellos que abusan del poder fáctico que tienen”.



“Hay que ser solidarios con la gente que sufre”: obispo de Zacatecas

Zacatecas.- Durante su homilía en la Catedral Basílica, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, explicó a la feligresía que se unían a todas las iglesias de México para orar por todas las víctimas de la violencia, en específico para recordar a los sacerdotes y religiosas que derramaron su sangre en diversos hechos.

Lamentó que a nivel general hay un ambiente preocupante de recientes acontecimiento que “han venido a derramar el vaso” y que es necesario emprender esta oración por las víctimas de la violencia, de los sacerdotes y religiosas “que murieron en el silencio que solamente fueron lloradas por las lágrimas de sus familias”, por eso, señaló que hay que ser solidarios con la gente que sufre.

Por ello, consideró que ante todos estos acontecimientos la Iglesia católica llama a la reflexión y tomar conciencia de esta realidad “que ha llenado las calles de sangre y las casas de lágrimas, de enojo y de impotencia”.

Al relacionar el mensaje del Evangelio dominical con la situación actual de la violencia que se vive en el país, Monseñor en su mensaje llamó a la reflexión a preguntarse: ¿Por qué pasa lo qué está pasando? y qua cada persona se cuestione que hace para cambiar esa situación.





Nadie pidió la violencia: obispo de Culiacán

En su mensaje pastoral en la misa dominical, celebrada en la catedral, el obispo de la Diócesis de Culiacán, monseñor Jonás Guerrero Corona dijo que nadie ha pedido que haya violencia, sino que se ejerza un auténtico gobierno que aplique la ley conforme está establecido.

La respuesta de todas las diócesis del país y de las 122 parroquias que comprenden la jurisdicción de Culiacán es con la oración a los que los ofenden y denigran desde el espacio más valioso del país, por desgracia, puntualizo.

En su breve mensaje a los feligreses hablo de la situación de violencia que se vive, cuya realidad llegó al seno episcopal, con obispos y presbíteros violentados a lo largo del territorio nacional y la muerte de los dos jesuitas.

Guerrero Corona expuso que no necesita describir lo que sucede, puesto que todos conocen la situación deplorable de las desapariciones de personas, sin que se vea un verdadero gobierno que aplique la ley.

Apunto en una parte de su mensaje: “Nadie a pedido que haya violencia, que no inventen”.

Durante la celebración de la misa dominical, fue nombrado como nuevo rector de la catedral de la capital del estado, monseñor Julio Cesar Vizcarra Monárrez, cuyo cargo lo ejercerá por espacio de tres años.

Foto: Javier Cabrera / EL UNIVERSAL

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl