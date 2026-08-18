Culiacán. - En un nuevo hecho de violencia registrado en el fraccionamiento Infonavit Alarcón, de la ciudad de Mazatlán, una persona del sexo masculino fue privado de la vida con disparos de armas automáticas. Su acompañante resultó gravemente herido.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas por vecinos de la calle Las Garzas de detonaciones de armas automáticas, por lo que al presentarse los elementos de la policía municipal encontraron a dos hombres tirados en el piso con lesiones de armas de fuego.

El personal médico del grupo de Bomberos Veteranos al prestarle los primeros auxilios determinaron que uno de ellos, de nombre Jaime “N” de 41 años, no presentaba signos vitales y su acompañante fue llevado a un hospital.

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Los elementos del ejército y de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal que acudieron al lugar del ataque, realizaron varios recorridos por el sector del fraccionamiento Infonavit Alarcón, sin localizar a los presuntos responsables.

Previo a estos hechos, las autoridades federales revelaron la detención de dos personas que portaban armas automáticas y equipo táctico, por lo que fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Los elementos navales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en recorridos de vigilancia detectaron a dos hombres en actitud sospechosa, por lo que al retenerlos y practicarles una revisión, les encontró tres fusiles automáticos, una pistola, 712 cartuchos útiles, veinte cargadores, dos chalecos tácticos y un artefacto explosivo.