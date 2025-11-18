Hombres armados asesinaron a tiros a Pedro González Rodríguez, excandidato en 2021 a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, municipio ubicado al sur de Veracruz.

El político, quien perteneció al desaparecido partido político Todos por Veracruz, fue ultimado en el interior de su domicilio de la comunidad de Villa Comoapan del mismo municipio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, cuando sujetos armados irrumpieron en la casa habitación y le dispararon.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la escena del crimen y montaron un operativo para dar con los responsables, sin que se tuviera éxito.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación del caso.

