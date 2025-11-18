Más Información

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Golpe al CJNG: desmantelan oficina del cártel en España y detienen a 20 personas

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Hombres armados asesinaron a tiros a Pedro González Rodríguez, excandidato en 2021 a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, municipio ubicado al .

El político, quien perteneció al desaparecido partido político Todos por Veracruz, fue ultimado en el interior de su domicilio de la comunidad de Villa Comoapan del mismo municipio.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, cuando sujetos armados irrumpieron en la casa habitación y le dispararon.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la escena del crimen y montaron un operativo para dar con los responsables, sin que se tuviera éxito.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación del caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]