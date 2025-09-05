Más Información

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país

Leo Messi no aguanta y rompe en llanto en pleno calentamiento; La Pulga vive su último partido oficial con Argentina, en su país

Matamoros.— Bloqueos y persecuciones se registraron ayer en Matamoros por segundo día consecutivo, lo que mantenía a la población de esta ciudad en alerta. El saldo de dos días de violencia era de cinco personas lesionadas.

La primera situación de riesgo se registró el miércoles, cuando se reportaron bloqueos en diversos sectores de la ciudad, así como ponchallantas en varias avenidas. En estos hechos resultaron lesionados dos elementos de la Guardia Estatal, quienes fueron hospitalizados y se reportaban estables.

Durante la jornada, una camioneta de Protección Civil municipal, en la que viajaba la titular de la dependencia, Nancy Ileana Galarza, junto a sus dos hijos menores de edad, resultó afectada.

Aunque las autoridades no precisaron lo sucedido, medios locales indicaron que la camioneta fue alcanzada por las balas, sin quedar claro en qué circunstancia. Se informó oficialmente que resultaron heridos los dos menores y el chofer.

Ayer se informó que uno de los niños fue trasladado en helicóptero a Ciudad Victoria para su atención, por la gravedad de su estado.

Los bloqueos continuaron este jueves; en esta ocasión las autoridades reportaron la detención de un civil armado, así como el aseguramiento de una camioneta en la que se encontraron armas y cartuchos.

Balacera en Reynosa

La tarde de ayer, en Reynosa se registró una persecución y balacera entre elementos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y civiles armados, que dejó como saldo un hombre y una mujer heridos.

Ambas personas, ajenas a los hechos, viajaban en un auto y fueron alcanzados por el fuego cruzado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses