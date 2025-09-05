Matamoros.— Bloqueos y persecuciones se registraron ayer en Matamoros por segundo día consecutivo, lo que mantenía a la población de esta ciudad en alerta. El saldo de dos días de violencia era de cinco personas lesionadas.

La primera situación de riesgo se registró el miércoles, cuando se reportaron bloqueos en diversos sectores de la ciudad, así como ponchallantas en varias avenidas. En estos hechos resultaron lesionados dos elementos de la Guardia Estatal, quienes fueron hospitalizados y se reportaban estables.

Durante la jornada, una camioneta de Protección Civil municipal, en la que viajaba la titular de la dependencia, Nancy Ileana Galarza, junto a sus dos hijos menores de edad, resultó afectada.

Aunque las autoridades no precisaron lo sucedido, medios locales indicaron que la camioneta fue alcanzada por las balas, sin quedar claro en qué circunstancia. Se informó oficialmente que resultaron heridos los dos menores y el chofer.

Ayer se informó que uno de los niños fue trasladado en helicóptero a Ciudad Victoria para su atención, por la gravedad de su estado.

Los bloqueos continuaron este jueves; en esta ocasión las autoridades reportaron la detención de un civil armado, así como el aseguramiento de una camioneta en la que se encontraron armas y cartuchos.

Balacera en Reynosa

La tarde de ayer, en Reynosa se registró una persecución y balacera entre elementos de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y civiles armados, que dejó como saldo un hombre y una mujer heridos.

Ambas personas, ajenas a los hechos, viajaban en un auto y fueron alcanzados por el fuego cruzado.