Más Información

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Dan sólo 44 años de cárcel al “pozolero” del Cártel de Tijuana; "El Cris" deshizo a 15 personas en ácido

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, miércoles 22 de octubre

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Harfuch informa sobre otra detención relacionada al asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

Así se ve el derrame de hidrocarburo que afecta al río Pantepec y llega al río Tuxpan en Veracruz

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

VIDEO: EU ataca por primera vez supuesta narcolancha en las costas de Colombia: hay 2 muertos

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

Zhi Dong Zhang, la cronología del narco chino recapturado en Cuba; así se convirtió “Brother Wang” en objetivo de EU

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una nueva reunión con representantes de diversos sectores junto con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para garantizar el libre acceso a las playas, impulsar la economía y mantener el liderazgo turístico de Tulum.

La mandataria estatal escuchó las inquietudes y alcances de la sociedad civil hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios, restauranteros, artesanos y más representantes de otros sectores, con el fin de tomar decisiones estratégicas y certeras.

Detalló que el diálogo con los actores locales “permitirá potenciar más eficientemente este pujante destino turístico, para que todas y todos, puedan seguir disfrutando de las playas más bellas del Caribe Mexicano y que la prosperidad compartida siga llegando a cada familia de Tulum”.

A la reunión asistieron representantes de sectores: hoteleros, restauranteros, comerciantes, náuticos, sindicatos, taxistas, artesanos, vendedores.

Además de el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el presidente municipal Diego Castañón Trejo; el diputado federal Enrique Vázquez; el director general de Grupo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el director general de Sustentabilidad Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Patricio Carezzana Barreto, y el representante de CONANP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]