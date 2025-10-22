Más Información
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una nueva reunión con representantes de diversos sectores junto con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para garantizar el libre acceso a las playas, impulsar la economía y mantener el liderazgo turístico de Tulum.
La mandataria estatal escuchó las inquietudes y alcances de la sociedad civil hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios, restauranteros, artesanos y más representantes de otros sectores, con el fin de tomar decisiones estratégicas y certeras.
Detalló que el diálogo con los actores locales “permitirá potenciar más eficientemente este pujante destino turístico, para que todas y todos, puedan seguir disfrutando de las playas más bellas del Caribe Mexicano y que la prosperidad compartida siga llegando a cada familia de Tulum”.
A la reunión asistieron representantes de sectores: hoteleros, restauranteros, comerciantes, náuticos, sindicatos, taxistas, artesanos, vendedores.
Además de el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el presidente municipal Diego Castañón Trejo; el diputado federal Enrique Vázquez; el director general de Grupo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el director general de Sustentabilidad Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Patricio Carezzana Barreto, y el representante de CONANP.
