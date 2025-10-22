La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una nueva reunión con representantes de diversos sectores junto con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, con el fin de dar seguimiento a los trabajos para garantizar el libre acceso a las playas, impulsar la economía y mantener el liderazgo turístico de Tulum.

La mandataria estatal escuchó las inquietudes y alcances de la sociedad civil hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios, restauranteros, artesanos y más representantes de otros sectores, con el fin de tomar decisiones estratégicas y certeras.

Detalló que el diálogo con los actores locales “permitirá potenciar más eficientemente este pujante destino turístico, para que todas y todos, puedan seguir disfrutando de las playas más bellas del Caribe Mexicano y que la prosperidad compartida siga llegando a cada familia de Tulum”.

A la reunión asistieron representantes de sectores: hoteleros, restauranteros, comerciantes, náuticos, sindicatos, taxistas, artesanos, vendedores.

Además de el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra; el presidente municipal Diego Castañón Trejo; el diputado federal Enrique Vázquez; el director general de Grupo Maya, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; el director general de Sustentabilidad Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Patricio Carezzana Barreto, y el representante de CONANP.

