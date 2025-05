Cuernavaca, Mor.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) cumplió ocho días de fracturas y falta de acuerdos para elegir a su presidente, luego de entrar en vigor la reforma judicial que ordenó la dimisión del presidente en funciones y del que se ostentaba como tal.

A la convocatoria número 16, el Pleno del TSJ no tuvo nuevamente el quórum exigido de 15 magistrados para realizar el proceso de elección en el que participan las magistradas Nancy Montero Mercado, candidata de un grupo de 11 magistrados, y sus compañeros María del Carmen Aquino y Javier Mújica Díaz, identificados con el otro bloque de 11 magistrados del TSJ; a la sesión únicamente acudieron 14 magistrados.

Frente a la crisis del Poder Judicial, la gobernadora Margarita González Saravia hizo un llamado a los magistrados para que elijan a su presidente, porque este vacío, resulta preocupante, y además es importante su participación en las Mesas de Seguridad.

Lee también Abandonan cuerpo baleado frente a escuela de enfermería; hallazgo genera movilización en Culiacán

"No me puedo entrometer en ese Poder, sin embargo, creo que es importante que lleguen a consensos para lograr la estabilidad del estado", indicó en la conferencia de prensa semanal que se realizó en Mazatepec.

Señaló que para el Ejecutivo es fundamental la participación del magistrado presidente del TSJ en las reuniones de Seguridad para que informe sobre los avances en los casos de detenciones de presuntos generadores de violencia en el Estado.

Por su lado, el magistrado decano, Juan Emilio Elizalde, responsable del proceso de selección, justificó la reforma del Poder Judicial Federal que derivó en la reestructuración de los Tribunales estatales.

Lee también Futbolistas aficionados de Tlaxcala golpean a árbitro por expulsarlos; víctima presentará denuncia ante el MP por lesiones

“Creo que la cuestión de la reforma judicial a veces se hace justificable por tantos excesos. Creo que no era la forma, sin embargo, también habría que acusar irresponsabilidad, lo que todos hemos abonado para que se dé esta situación”, dijo antes sus compañeros.

Más adelante exhibió las complicidades y el sometimiento de algunos magistrados ante el presidente del TSJ en turno.

“Aquí en este pleno hemos visto y me da pena, y lo he dicho y me ha dado vergüenza, que votaciones en las cuales estando a 42 grados, si quien está aquí (el presidente magistrado) dice que hace frío, se pone suéter”, comentó.

Lee también Colocarán nombres de 54 víctimas de desaparición forzada en Tamaulipas; atribuyen delito a personal de la Marina

Harto de la falta de acuerdos para elegir a su representante, Elizalde Figueroa afirmó que esa situación no debiera ocurrir porque cuentan con suficiente salario, prebendas, canonjías, gastos médicos, “cuestiones que nos permitirían, obviamente, vivir en la medianía que hablaba Juárez o más allá, incluso ¿Pero qué sucede? Cosas que de alguna manera a veces se manejan en lo absurdo”, sostuvo.

Candidata para presidir tribunal se deslinda de senador de Morena

Por su parte, la candidata Nancy Montero Mercado, se deslindó de cualquier parentesco con el senador de Morena Víctor Mercado Salgado y dijo que la vinculación tiene como trasfondo una guerra sucia en su contra.

La magistrada afirmó que tiene 11 de los 15 que se requieren para alcanzar la presidencia del Poder Judicial, y afirmó que su propósito es recuperar la confianza de la ciudadanía y rescatar al Tribunal Superior de Justicia de los últimos lugares de administración de justicia a nivel nacional en los que se encuentran.

“Tengo la capacidad, tengo la experiencia y tengo los conocimientos necesarios para realizarlos, pero sobre todo la confianza de mis compañeros magistrados”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm