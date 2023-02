Madres buscadoras protestan a 3 años de la desaparición forzada de Jorge Armando Kiau en Cancún

Cancún.- A tres años de la desaparición de Jorge Armando Kiau Rodríguez en la disco Imperio Night Club, localizada en la ciudad de Cancún, madres buscadoras protestaron afuera de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) por el nulo avance de las investigaciones de ese y de otros casos.

La noche en que desapareció, el joven se encontraba con Diana García en la discoteca, cuando sujetos armados, vestidos de negro y simulando un operativo ministerial, les privaron de la libertad, sin que hasta la fecha se sepa cuál es su paradero o qué sucedió con ambos.

Entre las personas que se llevaron a los jóvenes figuraban integrantes de la delincuencia organizada y ministeriales o exempleados de la propia Fiscalía, de acuerdo con lo informado por la abogada Fabiola Cortés, quien brinda acompañamiento victimal a los padres del muchacho.

En diciembre pasado la también activista solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso de Jorge Armando, pues en la carpeta de investigación 027/ 3808/ 2020 obra evidencia sobre la probable participación de agentes ministeriales en activo y exministeriales.

Lo anterior implica que Jorge Armando fue víctima, probablemente, del delito de desaparición forzada.

Conforme a la Ley General de Desaparición de Personas, la FGR tiene facultad de atracción cuando en el caso investigado se dé la participación de la delincuencia organizada.

Afuera de la Fiscalía, Luisa, Madre de Jorge Armando, recordó que hoy se cumplen tres años de lo ocurrido y culpó al titular de la institución, Óscar Montes de Oca, de proteger a los responsables y obstaculizar la investigación.

“Él protege a la gente mala. Sabemos de antemano que ministeriales están involucrados, por eso el fiscal no actúa, no hace nada. Él quiere dar carpetazo, pero yo como madre lo sigo buscando. Exijo justicia para mi hijo. Lo quiero de regreso”, dijo.

Exministeriales y ministeriales, involucrados

En entrevista con EL UNIVERSAL, Luisa relató que, conforme a evidencias de seguridad de la propia Plaza, gente armada llegó y se llevó a su hijo y a Diana García, simulando un operativo de la policía ministerial.

“Al segundo día de los hechos yo fui a la Fiscalía, levanté la denuncia y di mucha información importante. En ningún momento se movió mi carpeta, no hubo avance. Siempre les dije que había ministeriales involucrados. De hecho, en su momento, el primer comandante, Néstor Segundo, aseguró que mi hijo ya no estaba vivo. Se supone que él no sabía y le tocaba investigar, ¿por qué hablar de esa manera?

“Yo desde un principio les dije que también había ex ministeriales involucrados, uno de ellos, Jorge Fonseca, que su hermano –Erick Fonseca– ahí seguía laborando. A mí siempre me llegaban amenazas de que dejara de ir a la Fiscalía, que dejara de investigar, que dejara de buscar, porque solita andaba escarbando mi propia tumba”, detalló.

Luego de poner la denuncia por desaparición, Luisa fue a casa de un comandante de apellido Téllez, presuntamente involucrado con una persona apodada como “El Grillo”, que trabajaba para la delincuencia.

“Tuve información de que ellos habían participado. Cuando llegamos a su casa de Téllez, ahí estaba con ‘El Grillo’ y el comandante que nos acompañó me dijo que iba a pedir refuerzos para montar un operativo y les detuvieran. Llegó el comandante Néstor Segundo y nos dijeron que no podían detenerlo porque era ministerial en activo y se iban a meter en problemas.

“Yo por eso siempre afirmé que ministeriales de la Fiscalía estaban involucrados y por eso, con el paso del tiempo, me di cuenta, he analizado y entendí por qué nunca nos hicieron caso, por qué la carpeta siempre estuvo estancada y nunca avanzó. Si ellos me hubieran hecho caso, creo que mi hijo habría sido localizado con vida, pero desgraciadamente ellos no actuaron en su momento. Hay mucha corrupción en la Fiscalía”, subrayó.

Conforme a su versión, Fonseca mantenía rencillas con Jorge Armando, a quien había amenazado de muerte con anterioridad. La misma Luisa dijo haber sido advertida por ese ex ministerial, de cuidar de su vida y de la de su nieto, hijo de Jorge Armando.

Toda esa información, aportada por Luisa a la FGE, no fue asentada en la carpeta, hasta que Cortés Miranda tomó el caso y lo exigió.

“Nos decían que estaban investigando, que no nos podían dar información porque podíamos entorpecer, pero en realidad nunca hicieron nada. Ellos sabían a dónde se los habían llevado, porque desde un principio las cámaras del C4 señalaban que los llevaron hacia (Alfredo V.) Bonfil, y toda esa información se les dio al segundo día, pero nunca hicieron nada.

“Mi caso ya está en México, gracias a la licenciada Fabiola Cortés, que es la que me está ayudando y pedimos la ayuda en la Ciudad de México para atraer la carpeta y podamos dar con mi hijo”, agregó.

Los otros casos

Junto con Luisa, hoy se manifestaron también Deysi Blanco, madre de la adolescente, Fernanda Canul, desaparecida hace siete meses en la zona continental de Isla Mujeres; María Patrón, madre de Francisca Mariner, privada ilegalmente de la libertad y probable víctima de feminicidio desde hace dos años y ocho meses, cuyo cuerpo no ha sido localizado.

También acudió Rosa Padilla, madre de Francisco Antonio Padilla, desaparecido hace 5 años en la discoteca Kiss, en esta ciudad.

“Una vez más exigimos alto a la impunidad de la Fiscalía, alto al Fiscal, Montes de Oca, porque ya estamos cansadas de sus mentiras, cansadas de sus omisiones en nuestras carpetas”, expresó María Canul.

La mujer pidió a la ciudadanía que si alguien reconoce a alguna de las personas desaparecidas y posee información sobre su paradero “se toquen el corazón” y las contacten.

“Le pido a la ciudadanía que si alguien sabe qué pasó el día en que mi hija desapareció en la casa de Paseos del Mar, que me localicen; les pido por favor que me den información, necesito pruebas para saber dónde se encuentra mi hija”, expresó.

Deysi Blanco reprochó al fiscal, Pedro Viveros, asignado a la investigación de desaparición de personas en la entidad, el “mantenerse sentado sin hacer nada” y no forzar a Marco Antonio C. –vinculado a proceso por la desaparición de su hija, Fernanda– a confesar qué hizo con ella.

La mujer reveló que, se presume, que el imputado vendió a la adolescente a gente de Colombia, para saldar una deuda.

“Él entregó a mi hija. Él se las vendió a los colombianos porque tenía una deuda; entonces le pidieron a Marco Antonio que entregara a una niña si no podía pagar, en vez de entregar a su hija. En todas las investigaciones que he hecho personalmente y lo digo claramente, dos deudas, más de dos millones de pesos a cada colombiano que él le debe.

“Como ya nos conocía, él pensó que esta madre no iba a buscar a su hija. Yo sé que mi hija no está en Quintana Roo, yo sé que no está en Yucatán, pero Marco Antonio sabe que se la entregó a los colombianos, ¿a dónde se la llevaron? En lugar de entregar a su hija, entregó a una niña que no correspondía y así saldó su deuda”, dijo.



afcl/cls