Chilpancingo.- Madres buscadoras en Chilpancingo y Acapulco exigieron a la autoridades que implementen operaciones búsquedas para que localicen a sus hijos.

Las madres lamentaron que el gobierno federal esté desapareciendo nuevamente a los desaparecidos al borrarlos de los registros. Recordaron que son más 100 mil las personas reportadas como desaparecidas en el país.

En Chilpancingo, integrantes del colectivo de familiares de desaparecidos Lupita Rodríguez, lamentaron que tanto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda no les interese buscar a sus hijos.

También reclamaron a los diputados de Guerrero por resistirse a aprobar la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada y, además de la Creación del Centro de Identificación Humana. Afirmaron que este 10 de mayo no tienen nada que festejar porque tienen desaparecidos a sus hijos.

“No es un día feliz porque muchas madres han derramado lágrimas. Los diputados nos han fallado al no aprobar la ley, no darle autonomía a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para tener el recurso y buscar a nuestros desaparecidos, de qué sirve que rescatemos huesos de la basura y no sepamos de quién son, porque no hay un centro de investigación humana, ahí están en el Semefo de Acapulco y Chilpancingo”.

A la gobernadora le reclamaron que organice grandes eventos para celebrar el Día de las Madres pero no apoye las búsquedas. “Ayer yo veía a la gobernadora abrazar a su madre, reír y festejar. Yo no puedo abrazar a mi hijo, yo no puedo festear, sólo son lágrimas porque no sé en dónde está”, dijo una de las madres buscadoras.

En Acapulco, la madres buscadoras marcharon por la Costera Miguel Alemán para exigir la localización de sus hijos.

