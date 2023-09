Tlaxcala.- La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró un programa para dotar de infraestructura para la captación de agua de lluvia a viviendas del municipio de Altzayanca, donde desde hace al menos dos años los pobladores, principalmente campesinos, reportan que no llueve.

“Ya tienen tiempo que no nos está cayendo agua, y no nada más es a mí, es al pueblo, es a todos. Desde hace cinco años que estoy aquí en mi casa y no había yo tenido agua, y ahorita, gracias a Dios, con esto, a ver si ya nos favorece tantito”, expresó Mario Parada Cortés, beneficiario del programa.

En la comunidad de La Garita, el municipio de Altzayanca, al norte de Tlaxcala, Cuéllar Cisneros inició programa para la captación de agua de lluvia en las viviendas, y si bien la infraestructura que reciben los hogares es sobre todo útil en la temporada de lluvias, la realidad es que en Altzayanca no llueve desde hace años; incluso, los campesinos declararon este 2023 como el año más seco en la historia del municipio.

“Aquí no ha llovido nada, por eso no sembramos y los que sembraron ya dejaron toda la milpa seca y chiquita porque no llueve, nos ha caído una que otra llovizna, pero nada que llueve”, relató un campesino que además de dedicarse al cultivo del maíz también cosecha durazno.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde el año 2003, Altzayanca está considerado como un municipio en condiciones anormales de sequía por la falta de lluvia; su estatus empeoró en 2006 y a partir de 2023 pasó a la categoría de “sequía moderada” y luego a “sequía severa”.

En agosto pasado, la Unión Campesina Democrática (UCD), a través de su dirigente, José Isabel Juárez Torres, advirtió que el triángulo formado por los municipios que están entre Apizaco, Tlaxco y Tequexquitla, incluido Altzayanca, en los últimos cinco o seis años, ha sido el más perjudicado por la sequía.

Pese a la evidencia de la Conagua, con el Monitor de Sequía de México, y de la perspectiva que ofrecen los campesinos sobre la sequía en Altzayanca y otros municipios, la gobernadora afirmó que su vida siempre ha sido el dar apoyos.

“Hoy para mí es hermoso que puedo llegar a miles y miles de hogares; en algunos llegamos con la captación de agua”, expresó.

El gasto en infraestructura para la captación de agua de lluvia que hará el Gobierno de Tlaxcala, en hogares asentados en municipios donde no llueve, será de 63 millones 755 mil 236 pesos provenientes del presupuesto de la Secretaría de Bienestar. El objetivo es llegar a las comunidades más alejadas de la entidad con sistemas para aprovechar el agua de lluvia y que de esa forma las familias se abastezcan de ese recurso natural del que han carecido durante años.

En Altzayanca, se instalaron 69 sistemas para la captación de agua pluvial, y específicamente en la comunidad de La Garita se entregaron 10 captadores habilitados con tubos de plástico y tinacos.

El Gobierno local prevé también llevar este equipamiento a las viviendas del municipio de Tlaxco, otro municipio donde tampoco llueve y, hasta abril de 2023, estaba considerado por la Conagua en condiciones de sequía extrema. La meta es beneficiar a más de cuatro mil 200 personas.

En un comunicado de prensa, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno local informó que este sistema permitirá a los beneficiarios “acceder a agua potable de manera fácil, sin necesidad de emplear tiempo y esfuerzo en ir a conseguirla”.

Sin embargo, los operadores de estos sistemas que también existen en otras entidades del país han aclarado que el agua captada de lluvia solo es para uso humano y no para consumo; es decir, que los beneficiarios pueden utilizarla para lavar, alimentar a animales de traspatio, también para bañarse, pero no para beberla.

“El campesino quiere agua ¿y de dónde la vamos a agarrar si no llueve”: Lorena Cuéllar

La misma gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, reconoció que en Altzayanca y otros municipios de la entidad no llueve, pero ante esa realidad presumió que durante los primeros dos años de su administración destinó recursos públicos para construir más de 500 jagueyes que servirán a los campesinos para almacenar agua que podrán usar para regar sus cultivos.

“Tenemos que seguir trabajando, es un tema muy caro, un jaguey es costoso, pero necesitamos seguir invirtiendo para que la gente pueda tener agua”, expresó.

“El campesino lo que necesita y quiere es agua, ¿y de dónde la vamos a agarrar si no llueve?; o sea, es casi imposible, pero si vamos almacenando esa agua, la poca que llega, la vamos almacenando y la vamos cuidando para poder regar los tiempos necesarios, nos va a ayudar al campo”, agregó.

En entrevista después de iniciar el programa para la captación de agua de lluvia, expuso que los resultados del agua almacenada para el campo no se verán con celeridad.

“Esto no lo vamos a ver, seguramente, tan rápido porque se requiere que el sistema de riego empiece a regar ahora que ya están los 500 jagueyes, empiecen a dar su riesgo a los campos y ya, a partir de eso, pues ver los resultados”, acotó.









