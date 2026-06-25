Culiacán. - El jurista y piloto Francisco Javier Ibarra Rodríguez de 56 años residente de la ciudad de Los Mochis que por espacio de nueve días permaneció desaparecido, apareció sano y salvo y se encuentra con su familia, sin que las autoridades revelaran donde fue localizado.

Su extraña desaparición motivó que su hija Ana Paola “N”, a través de las redes sociales, solicitara la ayuda de la sociedad del municipio de Ahome para localizar a su padre e incluso realizaron marchas por la ciudad de los Mochis.

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Desde el pasado 16 de junio, Ibarra Rodríguez desapareció en forma extraña y su familia perdió todo contacto con él, por lo que interpusieron una denuncia y a través de las redes sociales instaron a la población a proporcionar información sobre su posible paradero.

Los datos que se conocen son que Francisco Javier Ibarra Rodríguez apareció la madrugada de este jueves sano y salvo, sin que se conozcan los pormenores de lo que le sucedió y donde fue localizado.