Reynosa.- Con un gran abrazo y entre lágrimas fue recibida Magdalena Garza Gonzalez de 13 años quien fue reportada como desaparecida en Reynosa, Tamaulipas, desde el martes 4 de noviembre.

Magdalena salió de la secundaria número 4 “Marte R Gómez” de la colonia Ampliación Rodríguez luego de que otra jovencita le pidiera acompañarla para comprar un elote.

De propia voz, la alumna dijo no conocer ni haber visito anteriormente a la joven con la que salió de la secundaria y al llegar a la esquina del plantel, comenzó a estirarla y a taparle la boca.

Manifestó que se la llevaron a la fuerza, la golpearon y la mantuvieron incomunicada en una vecindad de la zona centro de Reynosa.

La joven no dio a conocer la forma en que salió, simplemente cuenta que la encontraron deambulando en la calle y unas amigas de su mamá la llevaron directo con ellos.

Previamente, los padres de la menor compartieron por medio de redes sociales un vídeo donde piden su liberación a quien, o quienes la tenían retenida.

Al ser entregada justo a las afueras de la secundaria, la menor rompió en llanto mientras era abrazada por sus padres quienes aseguraron que acudirían a la Fiscalía para rendir una declaración de los hechos.

OTRA VERSION

Fernando Gallardo Guerrero, director de la secundaria, indicó que Magdalena salió aproximadamente a las 6 de la tarde al concluir las clases del turno vespertino.

El director vaciló cuando se le cuestionó si la jovencita con la que salió la menor estudiaba también en el plantel o si tenían indicios de lo que había sucedido.

"No puedo confirmar porque ella está en crisis, lo que me consta es que la niña salió, eso es lo que vemos hasta dónde llega la cámara de la escuela".

Dijo que solicitarán se refuerce la seguridad con elementos de Guardia Estatal o Nacional para garantizar la integridad de todos los alumnos.

afcl/LL