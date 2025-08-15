Más Información

Michoacán.- Una pertinaz registrada la tarde y noche de este viernes, dejó severas inundaciones en gran parte de la cabecera municipal de Purépero, y sus alrededores.

La Coordinación estatal de Protección Civil, informó que por fortuna, hasta este momento no se registran pérdidas humanas, personas desaparecidas o lesionadas, a causa del torrencial meteoro.

Ello, a pesar de que el fenómeno natural, generó inundaciones en diferentes calles de ese lugar ubicado a 120 kilómetros de la capital michoacana.

Lluvias dejan inundaciones y causan daño a 24 viviendas, en Purépero, Michoacán. Foto: Especial.
La corriente pluvial, sin embargo, causó afectaciones en 24 viviendas, las cuales tuvieron que ser desalojadas por sus habitantes, para garantizar su seguridad, dijeron los cuerpos de auxilio.

Las autoridades, explicaron en ese sentido, que no fue necesario habilitar un refugio para los damnificados, ya que éstos fueron alojados por sus familiares.

