Llega cuerpo de migrante hidalguense fallecido en el desierto de Arizona

Hidalgo.- A 38 días de que el cuerpo de Bryant Vargas fuera encontrado en el desierto de Arizona por el grupo Capellanes del Desierto, este día finalmente será velado en su tierra de origen, en Agua Blanca Hidalgo, donde ya lo espera su madre, su esposa y sus dos pequeños hijos, por quienes salió en busca del sueño americano.

La vida de Ibeth García ya no es la misma desde ese 15 de mayo en que su hijo de 22 años de edad salió de su pueblo hacia los Estados Unidos. Su empleo en México, donde distribuía madera, ya no le era rentable y buscaba darle una mejor vida a sus dos hijos, así como a su esposa y su madre.

Después de platicarlo con su familia, Bryant tomó una mochila con algunas cosas y el dinero que le costaría el pollero, el domingo 15 de mayo emprendió su camino y llegó a la frontera el día 17; sin embargo, no salió luego, el pollero le asignó turno hasta el 30 de mayo.

Su madre dice que diario hablaban por teléfono y el 30 de mayo le aviso que por fin ese día saldrían al hacia el desierto, después de esa llamada ya no tuvo contacto con él, fue hasta que le avisaron que Bryant se había quedado en el desierto.

Al principio dice no entendió y pensó que el pollero iba a regresar por él, pero no fue así, si hijo de acuerdo a la mujer con quien se había retrasado en la caminata también lo abandonó, ella dijo que el joven ya no pudo caminar y al no encontrar manera de ayudarlo decidió seguir su camino.

Fue el grupo Capellanes del desierto quienes buscaron el cuerpo de su hijo y lo localizaron hasta el día 6 de junio, luego de ello lo trasladaron a los servicios forenses de Tucson Arizona, donde había permanecido, ya que sus familiares no contaban con los 10 mil dólares que costaba traerlo a México.

Ibeth tocó muchas puertas, entre ellas la cancillería, entre ellas una carta a Marcelo Ebrard, quien inicialmente no habían respondido favorablemente, por lo que intentó por todos los medios, en dependencias y organizaciones, un poco de ayuda.

"Esa comida tendrá que seguir esperando", se despide madre del joven

Finalmente, fue la Secretaría de Relaciones Exteriores la que repatrió el cuerpo de Bryant, su madre informó en sus redes sociales como lo ha hecho desde que conoció la fatal noticia. Informó a sus amigos y familiares que este día, en la Ranchería San Pedrito, sería velado el cuerpo de su hijo, además de despedirlo con un mensaje.

“Mi niño hermoso! Hay cosas que se quedarán pendientes. Esa comida tendrá que seguir esperando. Ese abrazo. Nos lo daremos cada que visites mis sueños, mientras se llega el día de volvernos a ver. Pero hay algo que si cumplimos en esta vida mi niño. Tú cumpliste la promesa de regresar. Y yo la promesa de esperarte”.

