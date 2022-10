Liberan a presunto feminicida de Lupita

Guanajuato.— Con pancartas y altavoces, familiares y amigos de Guadalupe González Herrera marcharon ayer por el Centro Histórico de la ciudad de Guanajuato para exigir justicia porque Sergio Antonio Villanueva Gaona, quien estaba en proceso por el feminicidio de la joven, fue liberado.

Protestaron por la avenida de la Presa hasta llegar a Palacio de Gobierno en busca del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para pedirle que se haga justicia.

“Lupita fue asesinada el 11 de marzo de 2021 a manos de su novio, a quien dejaron libre ayer [martes]. Teniendo todas las pruebas lo dejaron libre. No entiendo por qué. Ya llevaba casi año y medio de proceso. Le daban prórrogas, le daban tiempo y le posponían las audiencias. Ayer, de pronto, lo dejaron libre. Se supone que el martes 25 la jueza iba a dar la resolución, pero ella ayer dictó la libertad”, explicó José Enrique González Rivera, padre de la víctima.

“De repente, [el licenciado Regino Muñoz] me habló en la noche y me dijo que la jueza le acababa de dar la orden de libertad a Villanueva Gaona. Queremos pedirle ayuda al gobernador porque esto no se puede quedar impune”, expresó.

El señor González Rivera aseguró que hay pruebas contundentes contra Villanueva Gaona: “Él pasó por Guadalupe a mi casa, y él mismo fue a decirme que Lupita había salido, que se había ido para la casa, que no la encontraba, que fuéramos a buscarla. Al siguiente día me dijo que presentía que estaba en el rancho de él. Ahí empecé a ver que él escondía algo, que se estaba contradiciendo; sus propios trabajadores lo delataron. Hay declaraciones de ellos: una de Luis Caudillo, otra de María Magdalena, de Lisset y de uno más al que le dicen El Herrero. Son los trabajadores que declararon contra él. Si Lisset fue testigo, no sé por qué dejaron salir a Villanueva Gaona”, insistió.

La petición es que la jueza explique por qué dejó salir al presunto responsable.

“Ella desistió del testimonio de Lisset, quien fuera testigo presencial, no sé por qué desistió. Nosotros y la fiscalía tenemos las pruebas”, aseguró el padre de Lupita.

“Queremos que lo encierren. Todos sabemos que él fue el que la asesinó”, expusieron los familiares durante la marcha con la imagen de Sergio Antonio en lonas y cartulinas. Afirmaron que no se les ha hecho justicia por ser gente pobre.

El caso

Guadalupe González Herrera, Lupita, tenía 26 años. El jueves 11 de marzo de 2021 salió de paseo con su novio, Sergio Antonio, a una cabaña de la Sierra de Lobos en León, Guanajuato. Once días después fue encontrada sin vida en la zona cerril de Camino Real de Vergel, en la sierra alta del municipio de San Felipe.

Tras la exigencia de justicia de familiares y amigos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato anunció la detención de Sergio Antonio el 30 de marzo del año pasado y su vinculación a proceso penal por el delito de feminicidio.

La fiscalía describió que el 11 de marzo la pareja se encontraba en una cabaña del rancho Los Lobos, “y en determinado momento tuvieron una discusión que derivó en una reacción violenta por parte del Sergio Antonio, quien con un arma de fuego disparó en contra de la víctima provocando su fallecimiento”.

Lupita ya no volvió a su domicilio, en la ciudad de León, donde la esperaban sus dos hijas que son menores de edad.

“El novio regresó, pero sin Lupita”, expresó su madre.