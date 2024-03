Culiacán, Sin.- Se dio a conocer que durante la madrugada de este sábado, fueron liberadas varias de las 41 personas reportadas como privadas de su libertad por grupos armados, entre ellas, se encuentran ocho miembros de una familia de la Noria, sindicatura de Imala, en Culiacán.

A las líneas de emergencia del C-4, se notificó que sobre el boulevar Benjamín Hill, en el sector Barrancos, se encontraban personas de ambos sexos, entre ellos menores de edad que habían sido liberados por sus captores, por lo que la policía acudió al lugar.

Las autoridades no han dado a conocer el número exacto de denuncias que se presentaron sobre los nueve hechos que se registraron desde la madrugada del viernes pasado, en los que se habló de 41 personas “levantadas”.

Lee también: Migrantes se resisten ante el refuerzo del bordo del río Bravo

El Secretario de Seguridad Pública del Estado, general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, dijo que con base a las primeras denuncias de hechos, se tiene confirmado la privación de la libertad de 25 miembros de tres familias, pero aún faltan por validar seis casos más, por lo que el número de víctimas puede ser mayor.

Foto: Especial

Subrayó que durante la madrugada y la mañana del pasado viernes se registraron en el C-4 un total nueve reportes de hombres, mujeres y niños “levantados”, por grupos armados, en comunidades rurales, fraccionamientos privados y en una colonia, por lo que se desplegaron operativos de búsqueda con el ejército, la Guardia Nacional y las policías.

Dio a conocer que aún no se puede hablar de una cifra total de miembros de varias familias que han sido reportadas como no localizadas, puesto que no se han presentado la totalidad de las denuncias, solo se tiene los reportes de las llamadas a las líneas de emergencia

Mérida Sánchez apuntó que no se tiene evidencia de que las personas reportadas privadas de su libertad por hombres armados que allanaron sus hogares, tengan relaciones con miembros de la delincuencia organizada.

Foto: Especial

Lee también: Refuerzan seguridad con elementos del Ejército

Refuerzan presencia policial en Sinaloa

Una fuerza de 600 elementos de las Fuerzas Especiales del ejercito arribaron a la capital del estado y 300 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplazados desde Mazatlán para reforzar los operativos de búsqueda de las familias desaparecidas.

Desde la tarde del viernes pasado, helicópteros del ejército y la Marina iniciaron sobrevuelos por diversos puntos de la ciudad capital y en medio rural, sin que se conozca los resultados de sus acciones.

El Vicefiscal General del Estado, Damaso Castro Zaavedra, dijo que las primeras notificaciones de estos hechos se captaron en C-4, provenientes de los poblados de la Noria, en la sindicatura de Imala, El poblado el Doce, en Sanalona, en los fraccionamientos El Belcanto, Villa Bonita, Los Ángeles y en la colonia el Palmito.

Subrayó que cada uno de estos reportes se esta verificando y confirmando en los sitios, donde se reportó los supuestos “levantones” y en la Vicefiscalía de Desapariciones Forzadas, inició la recepción de denuncias formales, por lo que no se tiene en forma oficial, una cifra exacta de personas no localizadas de ambos sexos y distintas edades.

Mas tarde, se conoció, que en otros sectores de la ciudad, como los Mezcales, grupos armados a bordo de camionetas “levantaron” a más familias, por lo que se conoce que son 41 personas, entre hombres, mujeres y niños, las que han sido víctimas de estas acciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sp