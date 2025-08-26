Elizabeth y Sara Georgina Uruchurtu Cruz denunciaron que el pasado 21 de agosto fue puesto en libertad el exdirector jurídico del ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Jhoan Ricardo Matus Marcial, quien fue imputado por la desaparición forzada de su hermana y activista Claudia Uruchurtu Cruz.

En un comunicado, detallaron que la Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, integrada por las magistradas Sofía Altamirano Rueda, Erika María Rodríguez Rodríguez y el juez Armando Lustre Núñez, emitió una resolución que ordena la libertad de Jhoan Ricardo Matus Marcial.

Sostuvieron que con esta determinación judicial se “fortalece la impunidad y la protección de quienes ahora se encuentran en el poder”.