Bavispe. - Previo a reunirse con el presidente dela República, el activista Adrián LeBarón señaló que se está utilizando la tragedia en la que murieron tres mujeres y seis niños con fines políticos.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe, Sonora, tierra del actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el padre de Ronita y abuelo de dos bebés calcinados en la masacre, cuestionó que se esté utilizando la tragedia para fines políticos, esto al relacionar la gira de este día con las recientes declaraciones de Durazo sobre sus aspiraciones a la gubernatura de Sonora.

En tanto que la Guardia Nacional bloqueaba la entrada al poblado de La Mora, así como el acceso a las instalaciones del cuartel, la familia de las víctimas colocó una ofrenda floral en el lugar donde ocurrió la masacre, mientras que representaron a los asesinos con estacas metálicas con gorras, esto para evidenciar que no existe la posibilidad de que la masacre se suscitara por una confusión.

Adrián LeBarón explicó que en su pliego petitorio para el presidente de México incluye la no repetición, el no olvido y la indemnización por parte del Estado para las víctimas, además de la justicia, pues ha transcurrido casi un año con solamente un detenido por el multihomicidio y no hay justicia restaurativa para los 20 menores que quedaron huérfanos en el suceso.

También en el lugar de la masacre, Julián LeBarón destacó "lo que ocurrió aquí no tiene nombre, como sociedad no podemos permitir que los responsables se vayan de un puesto a otro, ahora buscando la candidatura con estos resultados".

Al filo de las 11:00 horas, un par de helicópteros que transportaban al presidente López Obrador y su equipo de funcionarios, aterrizaron en la pista de Bavispe para sostener una reunión con familiares directos de los masacrados en la casa de los suegros de Ronita.

