La lucha en el "triángulo de las Bermudas" de Guanajuato del Cártel de Santa Rosa de Lima

Twitter



El Marro apareció visiblemente emocionado en un video publicado tras la detención de sus familiares.



El cartel de Santa Rosa de Lima (CSRDL) en México está tan debilitado que pronto podría llegar a su fin.

"Más del 80% está desarticulado", dijo ya en marzo Sophia Huett, comisionada de Seguridad del estado de Guanajuato donde opera la banda dedicada principalmente al robo de combustible o "huachicoleo".

Y eso que entonces aún no se habían realizado importantes operativos contra el grupo como el del pasado fin de semana, en el que fueron detenidas la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez, líder del cártel que permanece en busca y captura.

Las familiares del Marro ingresaron en prisión preventiva este miércoles acusadas de narcotráfico. Se las relaciona con la estructura financiera del cartel después de que la policía encontrara unos US$88.000 durante su detención.

El arresto dejó una escena inédita: el Marro, prácticamente llorando, agradecía el apoyo de sus seguidores en un video que muchos interpretaron como la prueba de que se siente más acorralado que nunca.







Reuters



En el municipio de Celaya, en Guanajuato, se vivieron graves disturbios este fin de semana tras la detención de la madre y otras familiares del líder del cartel de Santa Rosa de Lima.



Aunque, pese al debilitamiento de su estructura, el cartel continúa contando con apoyos en Guanajuato.

Se demostró cuando, tras la llegada de las fuerzas de seguridad este fin de semana, sus colaboradores y simpatizantes reaccionaron como de costumbre: convirtiendo durante horas el municipio de Celaya en un caos, incluidos incendios de negocios, quema de vehículos y bloqueos de carreteras.

Este jueves, además, la Secretaría de Defensa Nacional informó de un intento de ataque anoche sobre la refinería de Salamanca -una de las mayores del país- donde se encontró un vehículo con doce artefactos explosivos.

"(El cartel) Tiene presencia porque se dejó crecer, no se atendió a tiempo", dijo este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien días atrás respondió a las amenazas vertidas en video por el Marro contra su gobierno y dejó claro que seguir actuando contra el CSRDL es una de sus prioridades.

"Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada", dijo.







EPA



Los simpatizantes del Marro respondieron al operativo del fin de semana en Celaya con negocios y vehículos quemados .



Tanto Celaya como Salamanca forman parte del territorio del CSRDL en el centro del país, una zona que permanece en tensión tras las últimas noticias pero que ya desde hace años es férreamente disputada con sus rivales del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sus enfrentamientos dejan, de hecho, un reguero de sangre que convirtieron a Guanajuato en el estado más violento de Méxicoy que, según López Obrador, concentra entre el 15 y 18% de homicidios de todo el país.

Pero ¿cuál es la importancia estratégica de esta zona y qué ocurrirá en ella si el grupo de Santa Rosa de Lima acaba por desaparecer?

"El triángulo de las Bermudas"

Con este nombre se conoce a la franja en la que opera el cartel, de frontera a frontera del estado de Guanajuato y que, por supuesto, incluye al poblado de Santa Rosa de Lima que da nombre a la organización, en el municipio de Villagrán.







BBC



Este triángulo es tan popular que incluso forma parte de la letra de corridos y canciones. También con la frase "Triángulo de las Bermudas" se firmaban algunas amenazas de extorsión que comerciantes de Celaya denunciaron recibir el año pasado.

Por la diagonal conformada por la quincena de municipios de esta zona pasan los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportan el combustible a lo largo del país.

Y ahí está el tesoro para el cartel, que incrustando mangueras en las tuberías y sacando el combustible para la venta ilegal consiguen en torno al 90% de sus ingresos, calcula el experto en seguridad Víctor Sánchez.

A mucha más pequeña escala, completan su actividad con extorsiones a negocios, secuestro y narcomenudeo o venta de droga en pequeñas cantidades.

Según el analista, el poder del CSRDL se centra especialmente en municipios rurales del centro de la franja alrededor de Villagrán y Celaya. Sus rivales del Jalisco Nueva Generación son más fuertes en la zona de León, Silao e Irapuato.

"Pero en casi todos los municipios de esta franja donde vive sobre el 70% de población de Guanajuato también está presente y luchando el CJNG, y esto es lo que explica que los niveles de violencia en el estado sean tan altos", le dice Sánchez a BBC Mundo.







Reuters



La refinería de Salamanca, en Guanajuato, es una de las de mayor producción en México.



Una importante actividad económica -debida por ejemplo a contar con las principales empresas productoras en el país de artículos de piel, de autos o de fresas- es también motivo de interés de los grupos criminales sobre este triángulo.

¿Por qué se debilitó este cartel?

Lo que ocurrirá en esta franja disputada por los dos carteles en el futuro próximo es incierto, pues Sánchez también coincide en que "el CSRDL está muy dañado y la estructura muy debilitada tras la suma de operaciones y golpes recibidos en el último año y medio".

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila atribuye a tres factores el declive de esta organización.

Primero, "una mayor atención por parte del actual gobierno en el robo de combustible", lo que ha derivado en la detención de los principales colaboradores del Marro en los últimos meses.

La última ocurrió este miércoles con el arresto de Noé Israel Lara Belman, alias el Puma, considerado cofundador del CSRDL y en su momento mano derecha del Marro, pero de quien se separó el año pasado por una aparente traición y a quien algunas voces ubicaban ahora en el rival CJNG.

Un segundo factor de su debilitamiento es la incursión violenta del Jalisco Nueva Generación como competidor, que le ha ido robando territorio y fuentes de ingresos.







Getty Images



El actual gobierno mexicano hizo especial énfasis en la lucha contra el "huachicoleo".



Y el tercer motivo, según Sánchez, está precisamente ligado a la actual pandemia de coronavirus y a la menor movilidad de vehículos provocada por el confinamiento.

"Si te dedicas a vender combustible robado y hay menos carros que lo requieren, tu mercado de consumidores se contrae. Los ingresos de esta organización en la contingencia deben haber sufrido mermas importantes", explica.

Hasta el momento, eso sí, su "base social" de apoyo en el territorio se mantiene, gracias a las ayudas en dinero o en alimentos que la organización da a parte de la población y que al parecer iban a repartir en el momento en que se llevó a cabo el operativo del fin de semana.

Un golpe emocional

Esa actuación que acabó con la detención de la madre del Marro no es, según Sánchez, un ataque tan importante a la estructura del cartel pero sí un "golpe emocional" al líder del grupo.

Esto podría explicar el video publicado poco después en el que aparece muy afectado y casi entre lágrimas, en el que agradece a sus seguidores por el apoyo y en el que asegura que continuará en su puesto aunque lo dejen solo.

"No es nada común, no recuerdo otro vídeo de un líder de una organización como esta a punto de llorar frente a la cámara. Muestra a un Marro más humano pero también se puede leer como una señal de que no está en su mejor momento", dice Sánchez.







Science Photo Library



Guanajuato pasó a ser uno de los estados más prósperos de México al más violento.



En un segundo video, el líder del CSRDL cambia completamente de registro y adopta su tono amenazante y lleno de palabras mal sonantes, con insultos hacia el gobierno y el CJNG.

Incluso apunta a la posibilidad de aliarse con el cartel de Sinaloa para hacerles frente de manera conjunta. Según algunos expertos, este acercamiento entre grupos es factible o incluso podría ya haberse producido.

Respecto a sus amenazas, las autoridades respondieron reforzando la seguridad en puntos estratégicos de Guanajuato como la refinería de Salamanca y ductos de Pemex.

Preguntado sobre la credibilidad de sus advertencias, Sánchez recomienda "tomar en serio sus amenazas" por estar al frente de un grupo que ya ha demostrado en el pasado tener capacidad para generar violencia.

"Si se siente acorralado y están debilitados en su supervivencia, eso no hace que uno guarde sus fuerzas, sino que trate de defenderse con todo lo que tiene", alerta.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívala para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

https://www.youtube.com/watch?v=XBfltfjAEZk

https://www.youtube.com/watch?v=-kpIq2W8Sqs

https://www.youtube.com/watch?v=K3Ul81J5oEU