Cuando en 1745, más de 275 hombres iniciaron la construcción de la Catedral de Santiago Apóstol bajo la promesa de alcanzar el cielo más pronto, nadie podía presagiar que casi tres siglos después este majestuoso templo resplandecería con más fuerza gracias a la iniciativa social México Brilla, un programa que busca preservar el patrimonio histórico mediante tecnología de vanguardia y eficiencia energética.

En un evento desde la Plaza de Armas de la capital de Coahuila, el Gobierno estatal y la empresa energética Iberdrola México inauguraron esta semana la nueva iluminación artística y sostenible de uno de los íconos arquitectónicos y espirituales del norte del país.

El evento de encendido contó con la presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y de la CEO de Iberdrola México, Katya Somohano. Foto: Cortesía Iberdrola México

“El día de hoy es muy especial porque estamos embelleciendo uno de los símbolos más bonitos y representativos de nuestro Saltillo. Por ello, hoy quiero agradecer a todos quienes forman parte de este proyecto”, dijo el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabezó el evento de encendido de la iluminación, acompañado de autoridades del municipio de Saltillo, la Diócesis de Saltillo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e Iberdrola México.

La Catedral de Santiago, cuya construcción se prolongó hasta 1897, es un símbolo arquitectónico de México que destaca por su majestuosa fachada de cantera, escoltada por columnas salomónicas. El cuerpo del edificio es de estilo barroco y churrigueresco, mientras que la torre, un emblema para la ciudad de Saltillo, refleja su influencia neoclásica.

Ahora, con la instalación de 135 proyectores LED de última generación, se puede apreciar con mayor detalle la arquitectura del templo, al tiempo que reduce en un 55 % el consumo energético.

Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, destacó: “Cuando el sector público y el privado caminan juntos, los proyectos brillan con más fuerza. Nuestra iniciativa México Brilla pone la luz al servicio de la historia, acercándonos con respeto a la memoria y a la identidad del patrimonio cultural, orgullo de los mexicanos. Que la luz nos recuerde siempre que la energía es más que tecnología; es desarrollo, es prosperidad y es futuro compartido”.

En su turno de palabra, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, agregó: “Hoy, con este proyecto, se ilumina la piedra y cantera al mismo tiempo que se realza el patrimonio, la fe y la identidad de nuestra ciudad. A través de este esfuerzo, que es posible gracias a la empresa Iberdrola México, embellecemos nuestra catedral”.

Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, destacó la importancia de impulsar la acción social a través de alianzas estratégicas. Foto: Cortesía Iberdrola México

La ceremonia se acompañó de una orquesta, la interpretación de una pieza musical por parte de una cantante soprano y de un momento simbólico con la bendición del proyecto de iluminación por parte del obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García.

Como cierre solemne, un imponente repique de campanas resonó en todo el centro histórico, marcando la inauguración oficial de la nueva etapa de la Catedral de Santiago Apóstol en la que, con tecnología, innovación y colaboración, se honra el pasado, se embellece el presente y se proyecta el futuro.

Tecnología para conservar la historia

El proyecto de iluminación artística y sostenible México Brilla es una iniciativa social de Iberdrola México en alianza con las autoridades estatales y locales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que busca embellecer el patrimonio histórico y cultural de México con tecnología de vanguardia que brinda eficiencia energética y reduce la huella de carbono de la ciudad.

Además, la nueva iluminación de los edificios impulsa la actividad turística y facilita el desarrollo local, favoreciendo la creación de comunidades más sostenibles.

Saltillo es la segunda ciudad del país en sumarse al programa, convirtiéndola en una urbe más sostenible al mejorar su eficiencia energética y reducir su huella de carbono. Foto: Cortesía Iberdrola México

Este innovador sistema está diseñado con ópticas especializadas para dirigir la luz y resaltar los detalles arquitectónicos de los edificios históricos. Hasta la fecha, se han iluminados dos edificios en la ciudad de Oaxaca de Juárez -la Catedral Metropolitana y el Templo de Santo Domingo de Guzmán- así como la Catedral de Santiago Apóstol, cuya torre de 81 metros es considerada la más alta para un edificio religioso en todo el norte de México.

