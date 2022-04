Justo o no, acataré resolutivo del INE, asegura Riquelme Solís por video contra revocación

Saltillo.- El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que es respetuoso de las instituciones por eso “justa o no” acató la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de quitar de sus redes sociales el video donde insta a militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a no participar en la consulta de revocación de mandato.

Aseguró que ya quitó de su muro de Facebook el discurso, exhorto que hizo en pleno ejercicio de sus derechos.

En la víspera, por una queja del partido de Morena, el Consejo General del INE acordó en su sesión aplicar medidas cautelares en contra del mandatario de Coahuila.

“Yo si respeto las instituciones, obedeceré el mandamiento del INE”, respondió el mandatario al adelantar que quitará el video de sus redes sociales y afirmar que ya lo eliminó de su muro de Facebook.

Asimismo, dejó claro que el viernes 25 de marzo pasado, al presidir el Consejo Político Estatal del PRI, fuera de horario laboral, el llamado lo hizo a la militancia en el estado, no a la sociedad en general.

Entonces, como difundieron algunos medios, les pidió a sus compañeros de partido que no participen en “la farsa” que pretenden montar desde el gobierno Federal el domingo 10 de abril próximo.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del tricolor, quien le acompañó, exhortó también a todos los priistas del país “a ignorar el ejercicio y tomar a Coahuila como ejemplo nacional de Buen Gobierno y trabajo con la militancia tricolor”.

En entrevista este miércoles, Riquelme Solís anticipó además que los militantes de su partido no participarán en la consulta.

Sin embargo, adelantó que las autoridades policíacas estarán vigilantes, al pendiente y garantizarán seguridad pública a quienes vayan a votar.

El mandatario coahuilense advirtió, empero, que hay violaciones muy graves cometidas por Morena, (que no se han sancionado) de las que prefirió no hablar para no entrar en polémica.

“El lunes, desde la ciudad de Torreón, dije que seguiré trabajando de manera coordinada por el bien de Coahuila con los tres órdenes de Gobierno porque en el estado hay también municipios de Morena. Siempre hemos sido muy respetuosos y seguimos coordinados para la seguridad”, enfatizó.

En cuanto al resolutivo en su contra de la máxima autoridad subrayó: “Claro que voy a acatar la resolución del INE mientras sea únicamente bajar el video de redes sociales, en el mío que (ya) se bajó y en las del partido que hagan lo propio.

“Mientras no pase de eso, si hubiera otra cuestión en lo personal, que dentro de la denuncia me impliquen otra cuestión no, (porque) la verdad es que no hay absolutamente ninguna violación a la ley”, aseveró.

"El (viernes) 26 de marzo fue el Consejo Político Estatal del PRI, y asistí en mi derecho fuera del horario de trabajo, e hice un llamado a la militancia de mi partido no a la sociedad en general”, reiteró.

Miguel Ángel Riquelme Solís garantizó que las y los coahuilenses que quieran participar tendran la seguridad necesaria en los entornos de las mesas de votación, "la policía estará al pendiente, únicamente por si se le requiere intervenir".

“Soy un respetuoso de la Ley, creo en el Estado de Derecho y en las Instituciones, como tal claro que voy a acatar la resolución del INE, puede ser justa o no. Porque creo que hay procesos violatorios más graves dentro de este proceso, por actores políticos de distintos partidos, en este caso de Morena.

“Creo que hay todavía cosas más delicadas dentro del marco jurídico o de la propia reglamentación que dictó el INE”, remarcó.

