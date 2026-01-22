Alaquines.— El gobierno de San Luis Potosí invertirá 10 millones de pesos en la construcción de la nueva unidad deportiva que ofrecerá áreas para la activación física, el deporte y la convivencia comunitaria, informó el mandatario Ricardo Gallardo Cardona (PVEM).

Además, entregó un paquete de 62 ampliaciones de vivienda para siete localidades de este municipio que beneficia a igual número de familias, lo que motivó al gobernador a decir que “en Alaquines el cambio se vive y se siente”.

Comentó que la infraestructura y los programas sociales se llevan a todas las comunidades que, por décadas, permanecieron olvidadas por “la herencia maldita”, y dio a conocer que su administración ya alcanzó las 100 unidades deportivas en todo el estado, y que Alaquines tendrá una de las más grandes y mejor equipadas de toda la entidad.

Antes de dar el banderazo de arranque, Gallardo Cardona entregó un paquete de mejora de vivienda para 62 familias de los ejidos y localidades de Martínez, El Sabino, La Cañada, San José del Corito, Nueva Reforma, Olla del Durazno y Rancho del Pro.

Asimismo, expuso que este programa reducirá de manera significativa el rezago habitacional, al mejorar la calidad de vida, mediante la construcción de cuartos adicionales y espacios que fortalecen la calidad de vida en cada hogar.

“Vamos a seguir construyendo un mejor San Luis Potosí y el cambio va a seguir este año con una inversión histórica para la zona media”, agregó y detalló que la unidad deportiva contará con canchas de beisbol, futbol y basquetbol, gimnasio, juegos para niños, área para niños y espacios de sana reacción, obras sin límites para dignificar al municipio que contribuyen al crecimiento y desarrollo, para todas y todos, especificó.