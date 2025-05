Zacatecas.— Las autoridades de Zacatecas confirmaron que el incendio registrado en el estacionamiento de un bar y un restaurante fue provocado por una persona que llegó y roció de gasolina a uno de los vehículos, cuya explosión dejó un saldo total de tres automóviles quemados así como una motocicleta, además de daños materiales en los dos establecimientos.

En una entrevista colectiva, el gobernador David Monreal Ávila declaró que este caso “está muy sospechoso”, pero aseguró que tras analizar los hechos en la reunión de la Mesa de Paz, les “da tranquilidad” de que lo ocurrido en el estacionamiento del bar Terraza Condesa “no es el modus operandi de la delincuencia organizada”.

La prensa local le cuestionó si, entonces, se trataba de un ataque o conflicto entre particulares, a lo que el mandatario estatal contestó que “todo indica que puede haber desde eso (…) no voy a adelantar, porque eso es parte también de la característica, hay que dar paso a la investigación (…) se están siguiendo las líneas de investigación, son dos hipótesis, pero, no me toca a mí darlas a conocer”.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas del domingo, afuera del bar Terraza Condesa, así como del restaurante Burdo, cuya explosión generó pánico entre los asistentes, así como entre los habitantes de las colonias aledañas al lugar.

Se ha mencionado que algunos de los asistentes del bar acudieron al lugar para ver al cantante de rap MC Davo, ya que ahí se realizaría el after con el artista, quien antes se presentó en el teatro de Zacatecas. Tras los acontecimientos, el rapero anunció en sus redes sociales que debido a los mismos se cancelaba ese evento.

El fiscal Cristian Camacho Osnaya informó que se desplegó un operativo de las diferentes corporaciones, mientras que ambos establecimientos aplicaron los protocolos de evacuación inmediata por la parte trasera, lo que permitió que no se registraran personas lesionadas; sólo se dio atención a cuatro personas por crisis nerviosa.

Mencionó que los peritajes terminaron cerca de las 2:40 horas de este lunes y al revisar los videos se pudo apreciar que al lugar llega un hombre que llevaba un bidón de combustible y se dirige a un vehículo y luego le prende fuego, lo que provoca la explosión que alcanza a lo demás automotores.

El fiscal dijo que se puso en contacto con los dueños de los dos comercios, quienes aseguraron que no habían tenido ninguna amenaza y descartó que sea producto de una extorsión, pero que se trabaja en obtener evidencias de las cámaras de videovigilancia y mayores datos de prueba para esclarecer el asunto.

Ataque afecta a todo el sector restaurantero

Al respecto, los empresarios del Grupo Burdo emitieron un comunicado para confirmar que “no han sido sujetos de extorsión alguna”.

Mencionaron que “estos hechos refieren a actos delictivos deliberados y dirigidos, pero no a Grupo Burdo y sus conceptos… dicho acto deliberado nos obliga a exigir a nuestras autoridades el total esclarecimiento de esta acción, la justificada aplicación de la ley y de manera ejemplar, el castigo correspondiente”, esto, al considerar que no sólo ellos fueron las víctimas directas de esta explosión, sino todo el sector restaurantero y por ello se requiere el esclarecimiento inmediato “para seguir trabajando y venciendo cualquier adversidad en lo particular como gremio y comunidad”.

A esta exigencia se sumó la Asociación de Centros de Esparcimiento Social de Zacatecas (ACESZ) para expresar su solidaridad con los empresarios afectados, al señalar que en el sector restaurantero y de bares: “lo que le sucede a uno, nos sucede a todos”.