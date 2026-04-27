Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que se llevó a cabo Audiencia Inicial con detenido, en la que se imputó a Candelario “N” por el delito de feminicidio, luego de que decapitara a Lorenia "N" al interior del restaurante La Gallina Dorada en Reynosa, Tamaulipas.

El Agente del Ministerio Público presentó datos de prueba que implican al imputado en el citado delito registrado el pasado 24 de abril en la colonia Rodríguez de este municipio, siendo detenido en el sitio por elementos de la Policía de Investigación.

Testigos de estos hechos dieron a conocer que la mujer trabajaba como mesera en este negocio y el hombre como cocinero. Elementos de la Fiscalía del Centro Integral de Justicia (Cejum) dieron cuenta de la horrible escena ya que detectaron a la mujer decapitada y su cabeza, se encontraba en la barra del restaurante.

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El agresor, aún se encontraba dentro del inmueble e intentó agredir a los agentes con una arma blanca y lo que parecía ser un trozo de madera o bat de béisbol. Ante esto, los elementos lo neutralizaron tras accionar sus armas para herirlo en las piernas y finalmente, poder detenerlo.

El Juzgador decretó de legal la detención y ante la solicitud del imputado de adherirse a la duplicidad del término constitucional, estableció el próximo 30 de abril para la continuación de la Audiencia Inicial y resolver su situación jurídica.

Hija de Lorena se despide

“Te arrebataron la vida de una forma tan cobarde y terrible, le pido tanto a Dios me de fuerzas para continuar está vida sin ti, y pensar que un dia antes fuimos a comer juntas", compartió en redes sociales una de las hijas de Lorenia.

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La joven dice sentirse orgullosa de ser su hija y agradeció las muestras de amor y cariño de familiares, amigos y ciudadanía en general. Dijo que la familia en general, están pasando por una profunda tristeza por la forma tan violenta en que le arrebataron la vida a su madre quien además, era su mejor amiga.

La describe como una mujer alegre y amorosa que disfrutaba de momentos sencillos como cantar karaoke y convivir con su familia. Afirma que la elegiría como madre una y otra vez, que pese al vacío que deja su partida, la familia se mantendrá unida y cuidará de quienes ella más amaba.

Destaca que es difícil aceptar lo ocurrido ya que ni ella, ni sus hermanos estaban preparados para enfrentar su muerte.

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