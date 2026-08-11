Culiacán, Sin. - El cuerpo de una mujer localizado en visible proceso de descomposición en una fosa clandestina descubierta por un colectivo de búsqueda, en una zona conocida como Los Almacenes, en la ciudad de los Mochis, fue identificada a través de estudios de genética forense, como Marisela “N” de 67 años de edad.

Una ficha del Protocolo Alba fue difundida por la Fiscalía General del Estado el día ocho de junio de este año, en el que se detalló que la víctima, de 67 años de edad, con una estatura de un metro 60 centímetros, complexión mediana cabello lacio color entrecano y tez morena había desaparecido en el fraccionamiento Urbi Villa de los Mochis.

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En la ficha de búsqueda de esta mujer, se detalló que la última vez que fue vista en dicho fraccionamiento fue el día viernes 5 de junio, la cual vestía una blusa color azul marino, pantalones negros y calzaba huaraches color lila.

Un grupo de rastreadoras con datos sobre la ubicación de una fosa clandestina en la zona conocida como los Almacenes, el día 22 de julio pasado, descubrieron el cuerpo de una mujer, cuyos rastros de ropa que portaba respondían a las características que vestía Marisela “N”, por lo que se realizaron diversos trabajos forenses.

Las autoridades judiciales tras una serie de diversos estudios y cotejo de características y vestimenta de las víctimas, se logró identificarla.

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