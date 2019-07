Buenavista.- Hipólito Mora Chávez, el fundador del primer grupo de autodefensas levantado en armas en Michoacán, hizo púbico que se volverá a armar por su seguridad. Advirtió que primero muerto, antes de regresar a una cárcel.

El exlíder de la guardia comunitaria en la tenencia de “La Ruana” municipio de Buenavista, sostuvo que la inseguridad en el país está peor que nunca.

A través de sus redes sociales, Mora Chávez rememoró que el 24 de febrero de 2013 convocó a su pueblo para defenderse del crimen organizado.

También agregó, “para defendernos de gran parte de las autoridades que estaban y siguen estando coludidas con la delincuencia”.

Recordó que lo siguieron varios hombres y mujeres buenos y comenzaron la lucha civil armada; después otros pueblos hicieron lo mismo y creció el movimiento.

Lamentó que desafortunadamente algunos grupos de autodefensas se dejaron infiltrar por personas del Cártel de Los Caballeros Templarios y todo se perdió.

“Yo en la lucha perdí grandes y buenos amigos y también a uno de mis hijos”, expresó Hipólito Mora.

Expuso que durante el movimiento de autodefensas murieron muchas personas buenas que lucharon por defender sus familias y de ellos nunca se acuerdan las autoridades.

El ganadero y agricultor dijo que es tan cierta la corrupción de las autoridades que ya trabajan de nuevo con los cárteles; los dejan circular libremente por todo el país y no los detienen.

En su publicación, Hipólito Mora Chávez mencionó que esperó cierto tiempo que el gobierno hiciera su trabajo para combatir la delincuencia y restablecer la paz.

“Pero ya vi que no le interesa el bienestar de la sociedad. Solo se preocupan por estar en campaña y ocupar un cargo público y engañar a los Mexicanos”, consideró.

Por ello, anunció que tomó la decisión de proteger su vida y de quien él pueda hacerlo, e informó al gobierno federal y estatal que desde hoy traerá con él un rifle y una pistola.

“Y cualquier autoridad que trate de detenerme o desarmarme me va a tener que asesinar, porque vivo, ni a la cárcel me llevarán, ni me desarmarán”, advirtió Mora.

Adelantó que cuando el gobierno les dé la seguridad, porque ese es su trabajo y para eso se les paga, entonces con gusto dejará las armas.

“Y lo hago porque en el tema de seguridad estamos peor que nunca”, reiteró el fundador de las autodefensas en esa zona de la Tierra Caliente.

En su texto, Hipólito Mora se dijo con un compromiso moral muy grande con todas las buenas personas que murieron por defender sus familias y sus derechos.

Así, “que para mí, va a ser un honor morir por ellos. Atentamente: Hipólito Mora Chávez”, escribió en su cuenta de Facebook.

Finalmente confió en que su mensaje a todo México, para que “se den cuenta que todavía habemos hombres dispuestos a morirnos por los demás”.

afcl