San Cristóbal de las Casas.- Familiares del alcalde electo de Frontera Comalapa, Aníbal Roblero Castillo, de 54 años y raptado por un grupo armado el 3 de septiembre en Tuxtla, capital de Chiapas, pidieron a las autoridades que "redoblen esfuerzos" y "que no dejen de buscarlo", para que pueda volver a casa.

Uno de los hijos de Roblero Castillo colgó un video en redes el viernes, cuando se cumplieron 10 días del rapto del alcalde que ganó por el PVEM la alcaldía de Frontera Comalapa, municipio contratado desde hace tres años por un grupo armado.

En el video, el joven pide a las autoridades que no dejen de buscar a su padre. "Pedimos con todas nuestras fuerzas que redoblen esfuerzos; que no dejen de buscarlo, que nos ayuden a traerlo de vuelta a casa".

El 3 de septiembre, a las 16:55 horas, un grupo armado ingresó a un café de Terán, en el municipio de Tuxtla. Un tráiler que pasaba por el lugar grabó el momento que los hombres armados se llevan a Roblero Castillo.

Durante los días que Aníbal Castillo fue secuestrado, no han tenido noticias de él. "Desde entonces no hemos sabido nada de él, la incertidumbre, el miedo y la desesperación se han vuelto parte de nuestra vida diaria", dice el joven.

Explica que Roblero Castillo ha trabajado por el bienestar de Frontera Comalapa. "Mi padre ha dedicado su vida al servicio de nuestra comunidad, luchando por mejorar la vida de cada persona que lo rodea y hoy es él quien necesita de nuestra ayuda". "Cada minuto sin noticias es un dolor insoportable", agrega.

Además de trabajar en la administración pública, Roblero Castillo ama a su familia y ahora que ganó la elección en Frontera Comalapa, busca trabajar por el desarrollo del municipio. "No es solo un político, es un padre, es un esposo, un amigo, es el pilar de nuestra familia, una persona que siempre ha buscado el bienestar de los demás y que desea trabajar para el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo de frontera Comalapa".

El joven pide a las autoridades a que no los dejen solos en la búsqueda de su padre. "No es solo una familia la que sufre; este es un problema que nos afecta a todos y no podemos permitir que la inseguridad siga arrebatándonos a nuestros seres queridos. Les suplicamos que nos ayuden".

A la sociedad civil, el joven apela: "Les suplicamos que nos ayuden compartiendo este mensaje, que lo hagan llegar a más personas para que la voz de mi familia no quede en el olvido".

"Cada vez que compartan este mensaje estarán ayudando a que no se apague la esperanza de encontrarlo. Por favor, ayúdennos. Nuestra familia, amigos y toda la comunidad rogamos por su regreso, no perdemos la fe. Les pedimos a las autoridades y a cada uno de ustedes que no bajen los brazos. Queremos a mi papá Aníbal Romero Castillo de vuelta", suplica el joven.

afcl/cr