Una fábrica clandestina de explosivos utilizados por el crimen organizado fue localizada en Teocaltiche, municipio de Los Altos de Jalisco que fue intervenido por fuerzas estatales y federales desde el fin de semana pasado tras hacerse pública la falta de coordinación y comunicación en materia de seguridad por parte del gobierno municipal con la administración estatal.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado, del Ejército de México y la Guardia Nacional encontraron y aseguraron el inmueble en el cruce de las calles Michoacán y Los Ángeles, en la colonia El Tanque, cuando un convoy interinstitucional llevaba a cabo un patrullaje por la zona.

De acuerdo a lo informado por los oficiales, durante su recorrido avistaron a un sujeto que, al darse cuenta de la presencia de las autoridades, comenzó a correr e intentó resguardarse en el inmueble, sin embargo, logró escapar.

Al inspeccionar el sitio se localizaron 40 granadas con adaptaciones para drones, 40 artefactos explosivos artesanales, 10 explosivos incendiarios y 6 cajas de fulminantes.

En el lugar también se hallaron 7 kilos de pólvora; 7 kilos de azufre; 9 kilos de clorato de potasio, 20 kilos de metralla y un kilo de grasera, artículos empleados para la elaboración de artefactos explosivos.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes, para dar inicio a la investigación.

Narco tenía su propio C4 en Teocaltiche, Jalisco

Este nuevo hallazgo se suma a los 3 centros clandestinos de videovigilancia desmantelados el lunes y martes pasados en este municipio donde constantemente se ha convocado a manifestarse en contra de la presencia de la Policía Estatal; estas convocatorias incluso se han replicado en eventos oficiales del ayuntamiento.

A principios de septiembre pasado tras el asesinato de 2 policías municipales de Teocaltiche y los señalamientos del alcalde, Juan Manuel Vallejo (Morena), sobre un supuesto atentado en su contra, el coordinador del gabinete de Seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, dejó ver la mala relación entre el gobierno de ese municipio y la administración estatal.

“Por la relación geográfica que tiene el municipio, para nosotros es de principal interés, ha habido operativos permanentes por parte de la Policía del Estado junto con la Guardia Nacional y Sedena, desafortunadamente no es la primera negativa que tenemos por parte del alcalde, al alcalde se le ha invitado a participar en reiteradas ocasiones en los consejos regionales de seguridad, donde es el único municipio que ha estado ausente en la región de Los Altos Norte; de la misma forma se le invitó a participar en la comisión operativa del Consejo Estatal de Seguridad el pasado mes de diciembre, donde sin ninguna justificación no asistió”, dijo en esa ocasión el funcionario estatal para dar a conocer el edil se negó a proporcionar mayores datos sobre el supuesto atentado en su contra.

En Teocaltiche llaman a unirse contra presuntos abusos de la policía estatal

El 21 de marzo pasado, durante el Festival de la Primavera organizado por el ayuntamiento, se hizo un llamado a la ciudadanía a “unirse” en contra de la Policía Estatal.

“Queremos invitarlos a todos ustedes a que estemos unidos en los momentos difíciles del pueblo, unámonos contra los abusos que han pasado últimamente por los estatales, ya digamos no a esa corporación, digámosle no, no se dejen de los estatales, todos unidos y que ya no vuelvan, por eso me dicen que les diga que estamos todos unidos en contra de esa corporación que solamente viene a golpearlos, a robarlos y a quitarles su dinero y a quitarles todo lo que puedan, así que todos unidos digamos no, a que ya no vengan los estatales a hacer sus abusos”, señaló el maestro de ceremonias que se realizó en el jardín principal con la presencia de varios regidores.

