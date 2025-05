Juchitán. –Pobladores de diversas localidades que pertenecen a cuatro municipios de la zona norte del Istmo y del Bajo Mixe, bloquearon la carretera Transístmica para exigirle al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que construya un hospital en la región.

Delman Ordaz, uno de los coordinadores del movimiento de protesta, señaló que el 24 de febrero de 2022, el entonces director del CIIT), Rafael Marín Mollinedo, asumió el compromiso, ante la Notaría 43 de Matías Romero, de gestionar la construcción de un hospital en el poblado Donají.

Cabe destacar que, en tiempos, la población de Donají, que pertenece a Matías Romero, se resistía a la rehabilitación de las vías del tren transístmico, y después del compromiso de Marín Mollinedo, facilitaron los trabajos de modernización de las vías.

Ahora, añadió Delman Ordaz, con la Secretaría de Marina (SEMAR), a cargo del CIIT, no dan muestras de que quieran cumplir ese compromiso, consistente en la construcción de un hospital equipado para atender a la población de la zona norte y el Bajo Mixe.

Foto: Especial

Estamos organizados en unas 50 localidades que pertenecen a los municipios de San Juan Mazatlán, San Juan Cotzocón, San Juan Guichicovi y Matías Romero. En toda la zona viven unas 150 mil personas en el olvido, en el abandono, sin servicios médicos.

Delman Ordaz explicó que en María Lombardo hay un hospital que está abandonado y “nos queda muy lejos” y en Matías Romero está el del IMSS-Bienestar que “nunca nos atienden ni nos reciben porque siempre dicen que no tienen camas desocupadas”.

A partir de las nueve y media de la mañana de hoy, sobre el kilómetro 153 de la carretera Transístmica 185, los manifestantes cerraron el paso vehicular hacia Veracruz y con pancartas en las manos reclamaban la construcción del hospital.

En medio de la carretera, desplegaron una larga manta que decía: “Si no hay hospital, no hay galera industrial”, al referirse que no permitirán que el CIIT ocupe un predio de 200 hectáreas para un Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) o parque industrial.

