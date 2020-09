Gómez Urrutia llama a minera San Rafael a respetar recuento de trabajadores

Culiacán.- El senador Napoleón Gómez Urrutia instó a la empresa minera San Rafael, propiedad de Americas Gold And Silver la cual desde enero pasado está paralizada, a respetar los resultados del recuento organizado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Con 121 votos emitidos a favor, el Sindicato Nacional de Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana obtuvo el contrato colectivo, con lo que se desconoce la representación sindical del líder cetemista, Javier Villarreal Gómez, electo en el 2019 para representar a los 327 trabajadores de dicha mina.

Gómez Urrutia, líder nacional de los mineros, estableció que la inconformidad de los trabajadores de la mina San Rafael, ubicada en el municipio de Cosalá, era por la nula representación que tenían.

Por su parte, la empresa minera San Rafael, con un proyecto de extracción de un millón de onzas de plata entre otros metales, reclamó a la Fiscalía General del Estado su falta de actuación en las denuncias presentadas.

En un comunicado emitido hace tres días, la mina San Rafael se dolió de la lentitud con que avanzan las investigaciones en Sinaloa por los delitos de despojo agravado y robo.

Expusieron que se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado, por lo que constituyen los delitos de despojo agravado, ataques a las vía de comunicación y medio de transporte y robo en contra de Yasser Beltran Kurioca y ocho personas más, vinculados al Sindicato Nacional Minero que preside Napoleón Gómez Urrutia.

A través de un comunicado la empresa minera dio a conocer que este jueves 17 de septiembre se inició un recuento de votación de 327 trabajadores, cuyo contrato colectivo se tiene firmado con Javier Villareal Gómez, electo en agosto de 2019 como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera.

Se precisó que en esta nueva elección sindical, Villareal Gómez no participa por no existir condiciones de seguridad, por lo que compiten por la representación Beltrán Kurioca y Carlos Pavón, personas afines al líder nacional minero lo que la empresa no valida, puesto que ambos se encuentran denunciados.

En el comunicado se detalla que en enero pasado, Yasser Beltran, protegido de Napoleón Gómez Urrutia, bloqueó ilegalmente las instalaciones, por lo que el cierre de los trabajos de la mina, ubicada en la comunidad de Higuera Larga, ha dejado una perdida por más de 20 millones de dólares.

