Gobierno de Guanajuato congela sueldos de altos funcionarios para 2020

Guanajuato, Gto.- El Gobierno del Estado congelará los sueldos de los funcionarios públicos de mayor nivel en el Presupuesto de Egresos del 2020, con lo que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, seguirá con un ingreso mensual neto de 157 mil 698 pesos con 93 centavos.

El gobernador tiene el nivel 22, el más alto en el tabulador oficial, seguido por sus secretarios de estado que en el nivel 20 reciben una percepción mensual neta de 132 mil 939.

El gobernador informó que en el diseño del Presupuesto de Egresos del siguiente año, se determinó no elevar los sueldos de los servidores públicos de los niveles 12 al 22 de la administración estatal. El mandatario estatal exhortó a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse a medida de austeridad.

“Mantenernos en un tema de austeridad, ojalá el Poder Judicial y el Poder Legislativo lo vean con buenos ojos de una vez, sabemos que hay independencia en los poderes. Es momento de ser solidarios con lo que está pasando y aguantar el tema del salario”.

El panista comentó que con esa determinación se generará un ahorro de 30 millones de pesos en el presupuesto estatal, que se podrán destinar a otras acciones de obra y salud. La restricción de alza salarial está relacionada con los recortes en las participaciones federales para la entidad.

Explicó que el resto del personal tendrá un incremento del 3.5 por ciento de acuerdo al nivel inflacionario, con excepción de los elementos de Seguridad Pública a los que se proyecta elevarles el sueldo y a los trabajadores con los niveles más bajos, además de estar prevista la contratación de personal para educación, salud y seguridad.

De acuerdo a la tabla de sueldos difundida en el Portal de Trasparencia del gobierno estatal, el Secretario B en el nivel 19 tiene un ingreso de 108 mil 33 pesos; y el subsecretario B, en el nivel 17 tiene un ingreso de 85 mil 681. El coordinador administrativo A, está tabulado en el nivel 12 con un sueldo mensual de 45 mil 157 pesos.



Gobernador exhorta a no distraerse con las "benditas redes sociales"

Luego de que el gobierno federal implicara a políticos panistas en cuentas de bots en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez señaló que “a puñaladas iguales llorar es cobardía”, como lo decían en su barrio.

Lee también: Bots de hijo de Calderón, Nuño y Romero Hicks atacaron con #PrensaSicaria: gobierno

El mandatario guanajuatense destacó que los gobiernos deben concentrarse en los verdaderos problemas del país en lugar de meterse en dinámicas de las redes sociales.

“Hay que estar vigilando otras cosas muy importantes, más que las benditas redes sociales, hay que estar trabajando y bueno, como dijo Bora: yo respeto; y yo a lo mío, que es chambear aquí en el estado”, acotó el mandatario.

En la mañanera de este lunes, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señaló que el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, y Aurelio Nuño, el exsecretario de Educación Pública, estarían detrás de los bots en contra del presidente.

De entrada, Rodríguez Vallejo comentó que “de esos temas no me gustaría opinar porque luego me voy de más”, luego mencionó la citaba frase de su barrio.

“Lo que los gobiernos deben hacer es concentrarse en trabajar, en dar resultados, no en meternos en dinámicas de redes sociales, que nada más lo único que hacen es politizar, partidizar, diría yo, los verdaderos problemas que tiene este país e incluyo al estado”.

Dijo que hay que trabajar cercano a la gente, que es lo mejor.

rmlgv