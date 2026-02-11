Chihuahua, Chihuahua.- El gobierno estatal y el sector empresarial acordaron dar prioridad en este 2026 a los proyectos en materia de movilidad, mejorar los índices de empleo, impulsar las reservas industriales y garantizar mejor infraestructura y obras con los recursos económicos provenientes del Impuesto Sobre Nómina.

“Ha sido un reto darle seguimiento al Pacto, porque el estado cambia y tenemos que encontrar flexibilidad para ajustarnos a sus tiempos. Gracias a esto hemos encontrado lo más valioso que es el diálogo y la unidad. Por eso estamos aquí gobierno y empresarios, unidos y coordinados”, afirmaron los representantes de los hombres de negocios.

En la 7ª Reunión de Seguimiento del Pacto por el Desarrollo y la Prosperidad del Estado de Chihuahua 2021-2027, presidida por la gobernadora Maru Campos Galván (PAN) y con la presencia de más de 30 empresarios y líderes de cámaras de comercio de la entidad, se analizaron los esfuerzos y resultados de este plan.

La reunión se realizó en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, donde Jorge Cruz y Ernesto Hermosillo, representantes de Desarrollo Económico de Chihuahua (Desec) y PICsp, respectivamente, informaron que en el último corte realizado en enero de 2026, se registró un avance del 89.9 por ciento de cumplimento, con respecto a la agenda establecida en 2021.

Dicho porcentaje corresponde a las iniciativas concretadas en los 67 municipios, como parte de los ejes de Competitividad y Desarrollo, Bienestar Social y Gobierno Eficaz y Eficiente.

Y la gobernadora Campos Galván, acompañada de miembros del Gabinete Estatal, refrendó su compromiso y voluntad para abonar a la construcción de un mejor futuro para Chihuahua.

El evento tuvo la participación de los secretarios generales de Gobierno, Santiago De la Peña; de Hacienda, José de Jesús Granillo; de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez; del Trabajo, Diódoro Siller, y de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández.

El gremio empresarial estuvo representado por Luis Corral, director de Grupo La Norteñita; Jaime Cruz Russek, en representación de Impulsora Empresarial del Norte; Arturo Elías, de CTU; Alejandro Lara, de American Industries; Álvaro Madero, de Grupo Hema y Sergio Mares, de Grupo Alsuper.

Además de Sergio Ochoa, de Blu Capital; Federico Terrazas Becerra, de Grupo Cementos de Chihuahua; Antonio Valadez, de VP Coder; Jorge Treviño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana y Leopoldo Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

También acudió Alejandro Lazzarotto, presidente de la Cámara Nacional de Comercio; René Espinosa, de Index; Sergio Mendoza, de VP Chihuahua Futura; Armando Gutiérrez, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; Juan Montaño, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Antonio Morales, por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, entre otros.