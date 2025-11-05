Aguascalientes, Aguascalientes.- La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) acudió al Cereso para Varones, donde dialogó con los internos y sus familiares, a quienes les aseguró que habrá condiciones dignas durante su estancia y respeto a sus derechos humanos.

La presencia de la mandataria estatal se da un día después de que ocurrió una riña entre los internos en los que resultaron tres de ellos con lesiones graves, pero acudió acompañada del secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Así como del Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García; el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; el director general de Reinserción Social, Jonás Chávez Marín, y el director del Cereso para Varones de Aguascalientes, Sergio Zúñiga.

Jiménez Esquivel supervisó la operatividad del centro y constató que sus diferentes áreas se encuentran funcionando en condiciones normales; durante el recorrido escuchó los planteamientos de los internos y también de sus familiares.

Dijo que mantiene una comunicación permanente y un trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; reiteró el cumplimiento de la ley y el respeto a las normas que rigen la vida interna del centro, con el propósito de mantener el orden, el control y la disciplina.

