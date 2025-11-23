Pachuca, Hidalgo.-El gobernador Julio Menchaca Salazar (Morena) entregó el Premio de Ciencia y Tecnología 2025, así como la medalla y el cheque a las y los galardonados de las tres categorías.

Elogió el legado académico, científico y humanista de los galardonados, porque refleja la visión de un Hidalgo que apuesta por el conocimiento como motor de transformación, informó el gobierno del estado en un comunicado.

Se trata de un reconocimiento que destaca la excelencia y el impacto de hidalguenses cuya trayectoria ha contribuido significativamente al bienestar social, al fortalecimiento del conocimiento y al desarrollo de soluciones innovadoras para el estado y para México.

En la categoría Investigación Científica, fue reconocido el doctor Aurelio Ramírez Bautista, biólogo hidalguense y SNI Emérito, cuya trayectoria destaca por más de 300 publicaciones científicas, 4 mil 452 citas y un profundo compromiso con la formación de nuevas generaciones de investigadores.

Su contribución ha fortalecido el entendimiento de la biodiversidad y los ecosistemas mexicanos, aportando información fundamental para la conservación de especies. Su legado académico y científico representa una aportación invaluable para Hidalgo y para la comunidad científica nacional.

La categoría Desarrollo Tecnológico e Innovación distinguió a la doctora Rosa Ángeles Vázquez García, especialista en materiales avanzados con aplicaciones en tecnología optoelectrónica, electrónica y detección inteligente, posicionándose como un referente nacional en química supramolecular.

Su trayectoria incluye 52 artículos indexados, además de la obtención de tres patentes relacionadas con sensores mecanocrómicos y métodos sostenibles para la producción de óxido de grafeno, de alto potencial industrial.

Además, ha impulsado proyectos de innovación con impacto social, como el bioplástico elaborado a partir de las raíces de lirio acuático de la Presa Endhó, desarrollado junto con sus estudiantes y actualmente en proceso de patente.

Su trabajo contribuye al posicionamiento de Hidalgo como un estado que genera soluciones científicas de vanguardia.

En la categoría Humanidades, la doctora Jocelyn María Soto Alarcón fue galardonada por su sólida trayectoria dedicada al desarrollo rural con enfoque social, comunitario y de género.

Su investigación en comunidades hñähñu del Alto Mezquital ha permitido visibilizar prácticas económicas locales, procesos de cooperación comunitaria y el empoderamiento de mujeres rurales.

Sus publicaciones internacionales y su participación en foros globales —como el Foro de Tecnología e Innovación en la ONU, en Nueva York— han contribuido a diseñar políticas y proyectos orientados a la sostenibilidad y la justicia económica.

La doctora Soto Alarcón se ha consolidado como una investigadora que fortalece capacidades locales y abre caminos para un desarrollo más equitativo en Hidalgo.