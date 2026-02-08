LA PAZ, BCS.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, reconoció que la violencia ha impactado severamente a comunidades del norte del estado y advirtió que, aun con el despliegue policial y militar, los problemas de inseguridad persistirán mientras continúe el negocio del narcomenudeo.

Durante un acto público en Comondú, el mandatario señaló que los hechos violentos registrados en esa región y en Loreto “cimbraron” a la población, y responsabilizó directamente a la venta de droga del deterioro social que enfrentan las comunidades más pobres del estado.

“Nos pegó muy duro la seguridad aquí, muy duro; nos cimbró, aquí y en Loreto”, expresó, al tiempo que lanzó una condena contra quienes —dijo— han llevado la violencia a zonas con altos niveles de marginación.

Castro Cosío admitió que la presencia de corporaciones de seguridad, por sí sola, no es suficiente para erradicar la violencia si se mantiene activo el mercado de drogas en las comunidades.

“Por más policías, soldados y marinos que tengamos, mientras impulsen estos miserables el negocio de la venta de droga vamos a seguir teniendo problemas por mucho tiempo”, lanzó.

Las declaraciones se dan en un contexto de reforzamiento de operativos de seguridad en municipios del norte de Baja California Sur, tras episodios recientes de violencia resultado de disputas entre grupos delictivos.

La semana pasada el gobernador también hizo un balance en materia de seguridad en la entidad, y dijo que, con todo, han tenido avances en reducción de la incidencia delictiva; no obstante, la excepción son los hechos de alto impacto, incluso se refirió al caso también de las desapariciones que en su periodo tampoco se han logrado reducir.

El mandatario fustigó también a quienes critican al gobierno y no al crimen organizado, responsable de la violencia desatada en la zona norte de la entidad.

Además, habló de la necesidad de combatir las causas de la violencia, incluso las complicidades en todos los niveles, afirmó.

“Algunos tienen interés en que le vaya mal a Baja California Sur y acusan más al Gobierno que al crimen organizado. En lugar de decir, estos maleantes sin escrúpulos, se van contra nosotros. Los respeto, pero, pues, lo que hay que combatir es lo que está atrás, lo que genera la violencia, la pobreza, el abandono, la corrupción de los gobiernos, de la iniciativa privada, de los que hacen negocios de cuello blanco con la droga envenenando a nuestros jóvenes, esos que hacen dinero con complicidades en el nivel que quieran”, puntualizó.

