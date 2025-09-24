Más Información
Títulos sin certeza, falsificación ¡Y coordenadas hasta en Tailandia!: el hallazgo de Conagua en bases de datos
Pueblos de Taxco clamaron ayuda de los gobiernos federal y estatal porque, aseguran, que el crimen organizado los invade a punta de asesinatos y secuestros.
Pueblos de Taxco, Guerrero, clamaron por ayuda al gobierno federal y estatal; aseguran que “el crimen organizado está invadiendo sus territorios a punta de asesinatos y secuestros”. Foto: Arturo de Dios Palma/EL UNIVERSAL
Los habitantes de las comunidades de Cerro Gordo, Paintla, Santiago Temixco, Atazla, Huixtac y Temaxcalapa, en su mayoría artesanos o campesinos, denunciaron que los criminales buscan establecerse en sus poblados.
Pobladores piden a la presidenta Claudia Sheinbaum que atienda sus demandas porque las autoridades locales “no quieren o posiblemente están coludidos con estas células delincuenciales”.
