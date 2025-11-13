Más Información
Con más de 3 mil habitantes y un flujo diario superior a mil 800 turistas, en Holbox se generan más de 30 toneladas de residuos sólidos al día, asunto que entre 2017 y 2018 detonó una crisis al rebasar la capacidad del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas para el manejo de basura.
Desde la población se diseñó un esquema de limpieza comunitaria de calles y separación de residuos, que encontró eco en organizaciones civiles e iniciativa privada para reciclar y reaprovechar los materiales.
La iniciativa se llama Holbox Circular y conjuga los esfuerzos de la asociación Fuerza Viva Holbox, la Fundación Tláloc, A.C., Bepensa, Ecoce, así como de la alcaldía, hoteleros, comerciantes y negocios diversos, que suman unos 42 aliados que han adoptado el esquema de forma permanente.
Como parte del esquema operativo, que inicia con el barrido comunitario mensual de calles, espacios públicos y playas, los materiales resultado de esa limpieza se llevan al centro de transferencia PetStar de Bepensa en Holbox.
Con información de Adriana Varillas
