Con más de 3 mil habitantes y un flujo diario superior a mil 800 turistas, en Holbox se generan más de 30 toneladas de residuos sólidos al día, asunto que entre 2017 y 2018 detonó una crisis al rebasar la capacidad del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas para el manejo de basura.

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL

Lee también Aplica Holbox plan comunitario contra la basura

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL

Desde la población se diseñó un esquema de limpieza comunitaria de calles y separación de residuos, que encontró eco en organizaciones civiles e iniciativa privada para reciclar y reaprovechar los materiales.

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL

Lee también Cómo llegar del aeropuerto de Cancún a Isla Holbox

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL

La iniciativa se llama Holbox Circular y conjuga los esfuerzos de la asociación Fuerza Viva Holbox, la Fundación Tláloc, A.C., Bepensa, Ecoce, así como de la alcaldía, hoteleros, comerciantes y negocios diversos, que suman unos 42 aliados que han adoptado el esquema de forma permanente.

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL

Lee también Habilitan dos accesos libres a playas del Parque del Jaguar en Tulum; "es un derecho, no un privilegio", afirma Mara Lezama

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL

Como parte del esquema operativo, que inicia con el barrido comunitario mensual de calles, espacios públicos y playas, los materiales resultado de esa limpieza se llevan al centro de transferencia PetStar de Bepensa en Holbox.

Lee también Hidalgo busca terrenos para reubicación de familias afectadas por las lluvias

Con información de Adriana Varillas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot