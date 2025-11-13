Más Información

Con más de 3 mil habitantes y un flujo diario superior a mil 800 turistas, en se generan más de 30 toneladas de residuos sólidos al día, asunto que entre 2017 y 2018 detonó una crisis al rebasar la capacidad del gobierno municipal de Lázaro Cárdenas para el manejo de .

Una vez al mes pobladores voluntarios, estudiantes y comerciantes participan en cuadrillas de limpieza para recolectar basura en la isla de Holbox, Quintana Roo. Foto: Adriana Varillas/EL UNIVERSAL
Desde la población se diseñó un esquema de de calles y separación de residuos, que encontró eco en organizaciones civiles e iniciativa privada para reciclar y reaprovechar los materiales.

La iniciativa se llama y conjuga los esfuerzos de la asociación Fuerza Viva Holbox, la Fundación Tláloc, A.C., Bepensa, Ecoce, así como de la alcaldía, hoteleros, comerciantes y negocios diversos, que suman unos 42 aliados que han adoptado el esquema de forma permanente.

Como parte del esquema operativo, que inicia con el mensual de calles, espacios públicos y playas, los materiales resultado de esa limpieza se llevan al centro de transferencia PetStar de Bepensa en Holbox.

Con información de Adriana Varillas

