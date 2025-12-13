Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), aseguró a Juan “N”, de ocupación arquitecto, en cumplimiento a una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ), por su probable participación en el delito de fraude en aquella entidad.

La captura se dio en el Cruce Fronterizo Dennis DeConcini, donde autoridades federales estadounidenses lo deportaron y fue recibido en coordinación operativa con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Fiscalía de Sonora detiene a Juan "N" acusado de fraude en Jalisco; colaboran fiscalías Foto: Especial.

El mandato judicial deriva de una solicitud de colaboración emitida por el Juez Décimo Quinto de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, adscrito al Primer Distrito Judicial de Jalisco, dentro de una causa penal iniciada en 2024.

Una vez asegurado, el imputado fue puesto a disposición conforme a los protocolos de entrega-recepción, para continuar el proceso correspondiente ante la autoridad requirente de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La Fiscalía de Sonora a través de la AMIC reafirmó su compromiso de colaborar con sus homólogas del país para garantizar que personas buscadas por la justicia enfrenten los procedimientos legales establecidos.

