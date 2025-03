Por primera vez llega a México, la Feria ITB Américas, el evento turístico más importante a nivel mundial, que tendrá a Jalisco como sede durante 5 años, y desde donde se buscará impulsar al país como la quinta potencia turística, destacaron la secretaria de Turismo del estado y federal, Michelle Fridman y Josefina Rodríguez Zamora.

“Estamos hablando de la feria más importante y más grande del turismo a nivel mundial. ITB llega por primera vez con su edición americana a México y elige al estado de Jalisco. No podía haber elegido otro, pero es una gran noticia no solamente por lo que representa, no solamente por lo que nos va a dejar en cuanto a derrama económica, en cuanto intercambio de sitios de negocio, sino que vamos a poder traer grandes compradores, aliados, a que conozcan nuestro país, a nuestro estado”, destacó Michelle Fridman.

Afirmó que aunque Guadalajara ya está encauzada como la gran capital de eventos se está trabajando de manera estatal para sumar al resto de las regiones de Jalisco y también al resto del país.

Feria ITB Américas llega a México; Jalisco será sede del evento turístico global por cinco años. Foto: Especial

En conferencia de prensa , la secretaria de Turismo de Jalisco resaltó que el estado lo tiene todo para ser la sede por cinco años de este magno evento turístico, ya que cuenta con dos de los cinco aeropuertos que concentran 90 por ciento de la conectividad internacional del país, se acaban de abrir 15 nuevos destinos aéreos, además, está próximo a inaugurar más de 30 hoteles nuevos.

“¿Por qué Jalisco? En primer lugar, era impensable que una feria de este tamaño no se llevará a cabo en México. Estamos dentro del ranking de los países más visitados de Latinoamérica, pero, además, está ubicado idealmente en el corazón del continente, somos un gran referente de turismo… y siempre decimos que Jalisco es México, que hayan elegido a la sede más mexicana, nos va a permitir mostrar esta gran esencia, este colorido, esta tradición, esta diversidad. En Jalisco tenemos todo, tenemos playas, tenemos montaña, tenemos bosques, tenemos una extraordinaria capital cosmopolita llena de arte, diseño, gastronomía, cultura”, agregó.

En su intervención, la titular de Sectur federal, Josefina Rodríguez, señaló que aunque el Tianguis Turístico es la feria más importante a nivel nacional, la realización del ITB en tierra jalisciense es un hito y un gran logro para el turismo en México y que sin duda contribuirá a lograr la meta de que nuestro país sea la quinta potencia turística en el mundo.

Esto al destacar que “hoy el turismo tiene una meta muy objetiva que es llegar a ser el quinto país más visitado del mundo. Somos potencia turística de México por nuestra gente, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones que no las encontramos en ningún lugar del mundo”.

La funcionaria federal apuntó que “el objetivo es seguir posicionando a México como puerta de seguridad”.

Feria ITB Américas llega a México; Jalisco será sede del evento turístico global por cinco años. Foto: Especial

Por su parte, Elena Hurtado Ávila, directora general de Expo Guadalajara, destacó que el ITB Américas será el punto de encuentro más ascendente del continente para el sector turístico, además que, consolida a Guadalajara como uno de los epicentros más importantes a nivel mundial para la industria turística y reafirma el papel de Expo Guadalajara como uno de los recintos más grandes e importantes de América Latina.

Detalló que en 2024 Expo Guadalajara alcanzó una derrama económica histórica de 47 mil millones de pesos, un aumento de casi 30 por ciento respecto al año anterior, debido a que se llevaron a cabo 564 eventos entre los que destacan varias de las exposiciones más grandes e importantes de América Latina, como los son Expo Ferreteras, Expo Muévano Internacional, Expo Transportes y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

“En Expo Guadalajara tenemos muy claro que la industria de reuniones continúa avanzando a pasos agigantados y para mantenernos a la vanguardia es necesario seguir creciendo y mejorando. Por ello, el año pasado emprendimos 24 proyectos de infraestructura y mantenimientos mayores, que en total representan una inversión superior a los 90 millones de pesos. Entre estas acciones destaca la renovación de 245 toneladas de aire acondicionado, la actualización del sistema de alumbrado, la digitalización de 126 metros lineales de espacios publicitarios que serán abastecidos con energía solar”, indicó.

ITB Americas se realizará en Expo Guadalajara del 10 al 12 de noviembre de 2026, con la participación de 35 países invitados y las otras 31 entidades de la República, además, se espera que asistan al evento turístico 5 mil personas y deje una derrama económica de 350 mil millones de pesos.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL