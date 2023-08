Zacatecas.- Este miércoles, Zacatecas amaneció en medio de manifestaciones y diversos bloqueos viales por parte de familiares de dos jovencitas desaparecidas, productores de frijol y personal médico en el Hospital General de Fresnillo.

En la capital, un par de manifestaciones provocaron por varias horas una parálisis en el bulevar Héroes de Chapultepec y a la altura del complejo de Ciudad Gobierno, con cuyas acciones se afectaron el tráfico vehicular que conecta a las carreteras federales 45 y 54.

Una de las manifestaciones se registró a la altura de Ciudad Gobierno, ya que en ese punto se optó por bloquear la circulación total por parte de los familiares y amigos de las jovencitas Sheyla Monserrat Chávez Lumbreras y Catty Campos Belmontes, de 17 y 15 años de edad, respectivamente, quienes desaparecieron desde la noche del 5 de agosto.

Lee también: Hallan 5 cuerpos en Pinos, Zacatecas; creen que son los policías plagiados en Villa Hidalgo

Los familiares informaron que decidieron salir a las calles, porque las autoridades no les han dado ningún avance sobre las investigaciones ni pistas sobre el paradero de las jovencitas que hace 10 días salieron a divertirse a un baile en la comunidad de El Orito, ubicada en la capital de Zacatecas.

Mencionaron que la última comunicación que tuvieron con las víctimas fue cerca de las 1:30 horas de la madrugada del domingo, pero al pasar las horas sin saber de ellas, determinaron acudir a interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Foto: Diana Valdez

Hasta el lugar se trasladó Everardo Ramírez, titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Zacatecas, pero los manifestantes exigían la presencia del gobernador David Monreal Ávila.

Al respecto, Ramírez aseguró que las búsquedas de las personas no localizadas y desaparecidas se han visto afectadas, debido a que también tiene varios días tomadas las instalaciones de la Fiscalía de Zacatecas (personal exige aumento salarial y diversas prestaciones), sin embargo, el funcionario estatal considera que “eso ha generado un problema, porque a las víctimas no se les está dando esa atención que se debe, ya que han acudido, pero por la obstrucción no la han atendido”.

Lee también: Persecución y enfrentamiento en Pinos, Zacatecas deja 2 muertos y 6 detenidos

Frijoleros manifestantes

A la par, otra manifestación se registró sobre el bulevar Héroes de Chapultepec frente a las oficinas de la Secretaría del Bienestar, donde un contingente de productores de frijol también bloquearon la circulación vehicular como medida de presión para exigir que los atendiera la delegada Verónica Díaz.

Fernando Galván, representante de El Barzón, dijo que la manifestación se debe a que desde hace un año no les han atentado a los productores de frijol, pero al ver que muchos productores de frijol quedaron excluidos de los programas federales.

Explicó que la inconformidad es que hace unas semanas se inició la reincorporación de los productores que quedaron fuera, pero, aseguran que por cuestiones políticas se trabaron los registros por parte de los servidores de la nación.

Los manifestantes piden la destitución de la delegada Verónica Díaz tras asegurar que ella es quien “concentra el poder” en todas las dependencias federales y que eso ha frenado los registros para tener acceso a los programas federales.

Protesta en hospital de Fresnillo

Mientras que en el municipio de Fresnillo, personal médico pertenecientes a la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se manifestaron en el Hospital General de Fresnillo para denunciar que se han cumplido 70 días sin respuesta a la carencia de personal médico en varias áreas, así como medicamentos e insumos.

Norma Castorena Berrerelleza, dirigente sindical, acompañada del personal de salud, explicaron que se trata de un manifiesto a la opinión pública que, de nueva cuenta, han determinado manifestarse públicamente para hacer un llamado a Uswaldo Pinedo, secretario de Salud del gobierno estatal, tras señalar que las demandas no se han atendido.

Aseguró que, las autoridades se habían comprometido a dar una respuesta en 30 días a las demandas de ese hospital, sin embargo, aseguró que la situación se ha complicado y advirtieron que, a partir de este miércoles, se van a ir radicalizando las medidas de presión.

Los manifestantes exigen la renuncia de varios directivos, al asegurar que lejos de dar atención a las problemáticas, han contribuido a que se agraven las carencias en la plantilla de médicos en las áreas de ginecología, pediatría y otras áreas.

Además, denuncian que se han detectado un brote de bacterias en el área de quirófano, así como en la cocina y señalan que carecen de alimentos apropiados en el área de la cocina que ponen en riesgo a los pacientes y trabajadores.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp