Zacatecas.— Familiares de los siete jóvenes que fueron privados de la libertad en la localidad de Malpaso, en el municipio de Villanueva, bloquearon al mediodía de ayer los carriles de la carretera federal 54 para exigir que se intensifique la búsqueda y localización de los adolescentes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 18 años.

En tanto, las autoridades informaron que tras los operativos realizados el lunes pasado se localizó el vehículo en el que presuntamente los jóvenes fueron levantados.

Con cartulinas con leyendas como: “Vivos se fueron, vivos los queremos” y “Justicia”, así como las fichas de búsqueda de los siete jóvenes, los familiares protestaron.

Los parientes exigieron la presencia de las autoridades, pues expusieron que ya son tres días de angustia y desesperación por no saber nada del paradero de sus hijos, y recordaron que todos “son jovencitos, menores de edad”.

Algunos de los manifestantes afirmaron que si fuera un hijo del gobernador David Monreal o del fiscal Francisco José Murillo Ruiseco “ya estuvieran buscándolos por tierra, mar y cielo”.

“A los captores les suplicamos que liberen a nuestros hijos, sólo queremos que nos los entreguen; por el amor de Dios, ya regrésenolos. “Si ellos [las autoridades] no hacen nada, tomaré por mi cuenta el caso, si eso implica meterme en problemas, no me importa, por mi hijo yo hago lo que sea. Si ellos no mueven a sus elementos yo soy capaz de ir a buscar a mi hijo y sus amigos”, gritaron algunos padres.

Hasta la manifestación llegaron Everardo Ramírez, titular de la Comisión de Atención de Personas Desaparecidas; el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública estatal, y Berenice Vázquez, fiscal especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Durante la discusión de los familiares con el titular de seguridad para desbloquear la vía, las madres de familia le reclamaron a Medina Mayoral el porqué no acudían a buscar a los jóvenes a los cerros: “Si ustedes tienen miedo, nosotros vamos. A lo mejor nosotros los encontramos. Denos un arma y nosotros vamos”, retaron las mujeres.

A lo que el funcionario respondió: “¡Vamos, pues! Dicen que vamos, po’s vamos, órale. Vamos para allá. Ah, po’s no dicen que vamos, porque de todas maneras voy a liberar aquí. Súbanse a una patrulla y yo los llevo (…) Ustedes dicen que vamos, ¡Ah, verdad!”, lo que fue considerado como burla por parte de Jairo López, investigador en materia de desaparición forzada.

Por la tarde, la Fiscalía estatal informó que el titular de la dependencia se reunió con los familiares de los jóvenes y el titular de la Comisión Local de Búsqueda, donde se acordó que el rastreo está en campo y en curso.