San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lamentó la “sarta de barbaridades” de los “especialistas de todo y conocedores de nada”, que han dicho que el desmantelamiento de las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, se debe a los “avances del crimen organizado y vueltas al pasado”.

En un escrito firmado por el capitán Marcos, explica que como lo había anunciado que daría a conocer las causas que llevó a la desaparición de las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes, “pues decidimos mejor dejarlos que sigan eructando”, los medios de comunicación.

En el escrito, Marcos detalla que “estamos seguros de que, después, cuando ya se sepa de todo el sentido de esta etapa”, de la desaparición de las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, los medios “tendrán el mínimo de honestidad para decir y publicar”, que no “no tenía la más remota idea de lo que hicieron, de lo que hacen ni de lo que harán”.

“Lo mejor hubiera sido preguntarles a los zapatistas y no a los antizapatistas”, sobre las causas de la desaparición de las Juntas y los Municipios Zapatistas, agrega el líder del EZLN.

Periodismo d einvestigación requiere riesgos e incomodidades: Marcos

“Díganles a esos periodistas que siempre es mejor, aunque más incómodo y no deja paga, entrevistar a los actores, no a los espectadores, villa melones y paramilitares haraganes. El periodismo de investigación es un trabajo profesional que requiere, muchas veces, riesgos e incomodidades. Pero, no preocupar, entendemos que cada quien se busca el sustento como puede”, critica.

En el escrito, Marcos critica de los “zapatólogos”, aquellos académicos de instituciones e independientes, que en estos 30 años, cobraron notoriedad al opinar sobre el EZLN. “Con sus profundos análisis y bien fundamentadas investigaciones, los zapatólogos sentencian: muestra de la derrota zapatista es la pérdida de identidad indígena: los indígenas jóvenes ya usan botas vaqueras, en lugar de andar descalzos o en huaraches”.

Ahora los indígenas “en lugar de usar calzón de manta y comprar su mujer según los usos y costumbres indígenas”, se arreglan para ligar, compran pantalones y camisas. “Y andan en motocicletas, en lugar de cargar sobre sus espaldas a sus patronas coletas”.

“Ya nada más falta que las indígenas jóvenes usen pantalones o que, ¡horror!, jueguen fútbol y manejen vehículos, en lugar de servir a las señoras coletas. Incluso que se atrevan a bailar cumbias y ska en lugar del Bolonchon, y a cantar rap y hiphop en lugar de salmos y odas a los finqueros. Y que, como otra señal de la pérdida de su identidad indígena, se llegue al absurdo de que sean subcomandantes, comandantes ¡y comandantas! Y que se gobiernen a sí mismos. Y que no pidan permiso para ser como se les dé la gana ser. Y que viajen y conozcan otras tierras. Y que trabajen y ganen su paga sin tienda de raya. Y que no los tengan en campos de concentración, como en Gaza”, se mofa Marcos.

En otra parte del escrito, Marcos habla del silencio continúo en el EZLN ha entrado, tanto en eventos o con la publicación de escritos. “Nuestro silencio de estos años no fue, ni es, señal de respeto ni aval de nada, sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas, todoas: una salida de la pesadilla. Conforme vayan conociendo, por los escritos subsiguientes, lo que hemos estado haciendo, tal vez entiendan que nuestra atención ha estado en otro punto”.

