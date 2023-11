San Cristóbal de las Casas.- A menos de cumplir 30 años de su aparición, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno (JBG) que son las instancias donde las bases de esa organización dirimen conflictos, proponen proyectos y hacen trámites.

Fue en el 2003, cuando el EZLN creó los Caracoles zapatistas que sustituyeron a los llamados Aguascalientes, el primero de estos que se instaló en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, del municipio constitucional de Las Margaritas, para honrar al estado donde los revolucionarios redactaron la Constitución de 1907.

En el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática (CND), donde se pretendía impulsar un gobierno de transición, con el fin de terminar la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que había gobernado México desde el 1929.

Dos años después, en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN da a conocer la apertura de otros cinco Aguascalientes en los municipios de Ocosingo (La Garrucha); San Andrés Larráinzar (Oventic), Altamirano (Morelia), Palenque (Roberto Barrios) y el de Guadalupe Tepeyac era movido hacia La Realidad (municipio de Las Margaritas) a unos 15 kilómetros de distancia.

Pero siete años después estos cambiaron su nombre por los Caracoles, espacios donde el EZLN realizaba eventos con motivo a su aniversario del alzamiento o invitaba a intelectuales de Europa, América, África y Asia, a participar en el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que se llevó a cabo del 27 de julio al 3 de agosto de 1996 en los Aguascalientes de La Realidad, Morelia, La Garrucha, Oventic y Roberto Barrios.

Los Caracoles funcionarios a la par de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, que ahora permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Pero las Juntas de Buen Gobierno fueron las instancias donde los zapatistas han resuelto conflictos de toda índole, llevan a cabo trámites, hacen solicitudes para obtener documentos de identidad, permisos de transporte y otros.

El EZLN anunció el domingo pasado, que la decisión de desaparecer las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Rebeldes, lo planearon hace tres meses, pero será en próximos días cuando den a conocer las causas que los llevó a terminar con esta figura política y el nombre por el que sustituirán.

A partir del anuncio, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno “todos los sellos, membretes, cargos, representaciones y acuerdos con el nombre de cualquier MAREZ o cualquiera de las Juntas son inválidas a partir de este momento”.

Así, los acuerdos sostenidos antes de esta fecha, con organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos e instancias de solidaridad en México y el mundo, “se mantienen hasta la expiración de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatistas, por la simple razón de que ya no existen”.

Explica que los Caracoles se mantendrán, “pero permanecer cerrados al exterior hasta nuevo aviso”, ubicados en los municipios de Ocosingo, (La Garrucha); San Andrés Larráinzar, (Oventic); Ocosingo, (La Garrucha); Altamirano, (Morelia); Palenque, (Roberto Barrios) y Las Margaritas, (La Realidad).

El EZLN declaró que “por mencionar algunos municipios” de Chiapas, como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, son ocupados por “sicarios legales o crimen organizado”.

Esto ha provocado “bloqueos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras” constantes. “Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro”.

“Esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios. Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y, además, saben que es inútil cualquier petición, porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo”, dice Moisés.

Agrega que “en las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala”.

“Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales, es sólo un eco malo y sinvergüenza, de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema”.

Y anuncia que para el 30 aniversario de su alzamiento habrá festejos, en un punto que dará a conocer próximamente.

